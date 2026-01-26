Los Obama denuncian ofensiva migratoria de Trump en Mineápolis

Barack y Michelle Obama condenaron la ofensiva antimigratoria deTrump en Mineápolis tras la muerte de un ciudadano

La ciudad de Mineápolis se convirtió nuevamente en epicentro de tensiones políticas y sociales tras la muerte de un ciudadano en manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho, ocurrido el 24 de enero de 2026, desató protestas y enfrentamientos con fuerzas federales.

Los expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, emitieron fuertes críticas contra la administración de Donald Trump, señalando que la ofensiva antimigratoria no solo vulnera derechos humanos, sino que también profundiza la división social en Estados Unidos.

El comunicado de los Obama

“El asesinato de Alex Pretti constituye una tragedia profundamente dolorosa y, al mismo tiempo, debería servir como una advertencia para todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política: nuestros valores esenciales como nación están cada vez más en riesgo”, señala el comunicado difundido por los Obama.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

En el texto, reconocen que la labor de los agentes del ICE implica un alto grado de dificultad, pero lamentan que la actuación registrada en Minnesota se aleje de lo que la ciudadanía espera de estos cuerpos oficiales. “Los estadounidenses confían en que los agentes cumplan sus deberes de manera legal y responsable, colaborando con las autoridades estatales y locales, y no enfrentándose a ellas, para garantizar la seguridad pública”, subrayan.

Los Obama subrayaron que estas tácticas han derivado “en tiroteos fatales contra dos ciudadanos estadounidenses”. Uno de los casos ocurrió en Minneapolis el pasado 7 de enero, cuando agentes del ICE dispararon contra una mujer de 37 años, identificada como Renee Good, mientras se encontraba en su vehículo durante un operativo.

Protestas masivas y tensión en Minneapolis

La muerte de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales de inmigración el pasado sábado 24 de enero desató nuevas protestas y fuertes reclamos de los ciudadanos, quienes exigieron a la administración Trump que suspenda de inmediato las operaciones en la ciudad.

La víctima fue Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido por agentes migratorios durante un forcejeo en una calzada. El hecho ocurrió menos de tres semanas después de que otro agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara contra Renée Good, también de 37 años, mientras permanecía dentro de su automóvil en el marco de un operativo.

La policía detuvo a 100 manifestantes que se habrían concentrado en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul después de las protestas habían comenzado a escalar y sobrepasaran los límites de las autoridades aeroportuarias.

