Tres adultos ecuatorianos y sus hijos han sido detenidos por el ICE en Mineápolis

La Cancillería confirmó que dos padres, una madre y tres menores fueron detenidos por controles migratorios en Mineápolis

Seis migrantes indocumentados han sido detenidos por agentes del ICE en Mineápolis, confirmó la Cancillería. Las retenciones han generado protestas en EE.UU.

La Cancillería confirmó que seis ecuatorianos: tres adultos y sus hijos menores de edad, han sido detenidos en esta semana en Mineápolis, durante los controles migratorios que ejecutaron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El Gobierno detalló que conoció sobre las detenciones de Elvis Joel Tipán Echeverría y su hija Chloe, de dos años; y de Rosa Florinda Llangari Tenecora y su hijo Joffe Alexander Jara Llangari, el viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2025. Sin embargo, luego informaron al Consulado que la niña fue liberada y ya se encuentra con su madre.

Las tres personas se suman al caso de Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo Liam, cuya aprehensión ha desatado protestas en Estados Unidos por la detención del infante, quien tras ser retenido, fue trasladado en un vehículo de las autoridades.

Respecto a este caso, que ha conmocionado a la opinión pública, la Cancillería indicó que el cónsul de Ecuador en Houston habría hablado con Conejo, "quien expresó que no requiere ni acepta la asistencia del Consultado", mientras que las autoridades diplomáticas han contactado a sus familiares en territorio nacional para ofrecerles asistencia social y psicológica.

ICE asegura que el menor fue abandonado por su padre durante la intervención. X: @TheDemocrats

El Gobierno manifestó que mantiene una "comunicación permanente" con el ICE para conocer la información oficial sobre los casos de detenciones de migrantes indocumentados que involucran a ecuatorianos, con el fin de "dar seguimiento a los procesos judiciales que se deriven de estas detenciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos".

Personas allegadas y hasta autoridades locales, como el concejal de Mineápolis, Jason Chávez, han acudido a las redes sociales para solicitar ayuda económica que permita recabar fondos para pagar los honorarios de los abogados de las familias Conejo y Tipán Echeverría. Esto con el objetivo de evitar la deportación, mientras los ecuatorianos efectúan sus trámites migratorios.

Las detenciones de indocumentados y niños han desatado fuertes manifestaciones en Mineápolis. Un enfermero de 37 años falleció la tarde del 24 de enero, luego de ser agredido por agentes del ICE, cuando intentaba evitar la detención de un migrante. La muerte generó más protestas, en las que los participantes exigen que Donald Trump suspenda los operativos en esa ciudad.

Sobre casos de ciudadanos ecuatorianos detenidos por agentes migratorios en Minneapolis pic.twitter.com/OeOFfI7g2K — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 24, 2026

De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno ecuatoriano ha atendido 41.297 casos de migrantes nacionales que involucran a niños, niñas y familias desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025.

