Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Seis migrantes indocumentados han sido detenidos por agentes del ICE en Mineápolis, confirmó la Cancillería. Las retenciones han generado protestas en EE.UU.
Seis migrantes indocumentados han sido detenidos por agentes del ICE en Mineápolis, confirmó la Cancillería. Las retenciones han generado protestas en EE.UU.Foto: EFE

Tres adultos ecuatorianos y sus hijos han sido detenidos por el ICE en Mineápolis

La Cancillería confirmó que dos padres, una madre y tres menores fueron detenidos por controles migratorios en Mineápolis

La Cancillería confirmó que seis ecuatorianos: tres adultos y sus hijos menores de edad, han sido detenidos en esta semana en Mineápolis, durante los controles migratorios que ejecutaron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

RELACIONADAS

El Gobierno detalló que conoció sobre las detenciones de Elvis Joel Tipán Echeverría y su hija Chloe, de dos años; y de Rosa Florinda Llangari Tenecora y su hijo Joffe Alexander Jara Llangari, el viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2025. Sin embargo, luego informaron al Consulado que la niña fue liberada y ya se encuentra con su madre.

Las tres personas se suman al caso de Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo Liam, cuya aprehensión ha desatado protestas en Estados Unidos por la detención del infante, quien tras ser retenido, fue trasladado en un vehículo de las autoridades.  

Respecto a este caso, que ha conmocionado a la opinión pública, la Cancillería indicó que el cónsul de Ecuador en Houston habría hablado con Conejo, "quien expresó que no requiere ni acepta la asistencia del Consultado", mientras que las autoridades diplomáticas han contactado a sus familiares en territorio nacional para ofrecerles asistencia social y psicológica. 

niño ice
ICE asegura que el menor fue abandonado por su padre durante la intervención.X: @TheDemocrats
Agentes del ICE han intensificado los operativos contra migrantes indocumentados en Estados Unidos.

Concejal reporta detención de niña ecuatoriana junto a su padre en EE.UU.

Leer más

El Gobierno manifestó que mantiene una "comunicación permanente" con el ICE para conocer la información oficial sobre los casos de detenciones de migrantes indocumentados que involucran a ecuatorianos, con el fin de "dar seguimiento a los procesos judiciales que se deriven de estas detenciones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos". 

Personas allegadas y hasta autoridades locales, como el concejal de Mineápolis, Jason Chávez, han acudido a las redes sociales para solicitar ayuda económica que permita recabar fondos para pagar los honorarios de los abogados de las familias Conejo y Tipán Echeverría. Esto con el objetivo de evitar la deportación, mientras los ecuatorianos efectúan sus trámites migratorios.

El ecuatoriano Adrián Conejo y su hijo Liam, de 5 años, está detenidos en un Centro de detención de inmigrantes del ICE, confirmó la Cancillería.

Ecuatoriano y su niño Liam están detenidos en un centro del ICE, informa Cancillería

Leer más

Las detenciones de indocumentados y niños han desatado fuertes manifestaciones en Mineápolis. Un enfermero de 37 años falleció la tarde del 24 de enero, luego de ser agredido por agentes del ICE, cuando intentaba evitar la detención de un migrante. La muerte generó más protestas, en las que los participantes exigen que Donald Trump suspenda los operativos en esa ciudad.

De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno ecuatoriano ha atendido 41.297 casos de migrantes nacionales que involucran a niños, niñas y familias desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juicio político a Mario Godoy: ¿hasta cuándo se presentan las pruebas?

  2. Tres adultos ecuatorianos y sus hijos han sido detenidos por el ICE en Mineápolis

  3. Gonzalo Valle detenido: el arquero de Liga Quito asume sanción y ofrece disculpas

  4. Arsenal vs Manchester United: Alineaciones y dónde ver EN VIVO Premier League 2025-26

  5. Niña ecuatoriana de 2 años, retenida por el ICE, ya está con su madre

LO MÁS VISTO

  1. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  2. Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO el partido de la fecha 21 de LaLiga

  3. Sector avícola eliminó gallinas para elevar el precio del huevo

  4. Alejandro Ribadeneira asume como nuevo gerente General de Banco Pichincha

  5. En Santa Elena te matan por un pedazo de tierra

Te recomendamos