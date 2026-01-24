Ecuatoriano y su niño Liam están detenidos en un centro del ICE, informa Cancillería

Liam, el niño ecuatoriano detenido junto a su padre en Estados Unidos, se encuentra en un centro del ICE

El ecuatoriano Adrián Conejo y su hijo Liam, de 5 años, está detenidos en un Centro de detención de inmigrantes del ICE, confirmó la Cancillería.

El ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo Liam, de 5 años, "se encuentran" en el Centro de Procesamiento de Inmigración South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas, Estados Unidos, después de que ambos fueron detenidos por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), informó este 24 de enero de 2026 la Cancillería de Ecuador.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que funcionarios del Consulado de Ecuador en Houston, Texas, "mantienen contacto permanente con el oficial" de ese centro de detención, en donde se mantienen retenidos los migrantes indocumentados con sus hijos, mientras buscan asilo o están a la espera de un proceso de deportación.

Según Cancillería, tanto el padre como el infante están a la espera de la audiencia de asilo que solicitó la familia de los dos ecuatorianos retenidos, "a fin de definir la situación migratoria" del grupo familiar.

La detención del niño Liam genera indignación en EE.UU.

El caso de Adrián Conejo y el niño Liam ha generado indignación en Estados Unidos por la arremetida de los agentes inmigración contra los menores de edad, hijos de indocumentados, ya que el infante fue retenido.

La foto de su detención ha desatado protestas en Estados Unidos, en donde se observa que un agente custodia al niño ecuatoriano y lo retiene de la mochila que cargaba, antes de llevarlo en un vehículo.

El Gobierno nacional también aseguró que la "madre del menor no ha requerido apoyo por parte del Consulado ecuatoriano" y que funcionarios de la Cancillería se han contactado con el abogado de la familia Conejo, quien representa al padre y niño en el proceso de solicitud de asilo.

ICE asegura que el menor fue abandonado por su padre durante la intervención. X: @TheDemocrats

De acuerdo con datos de Exteriores, el Gobierno ecuatoriano ha atendido 41.297 casos de migrantes nacionales que involucran a niños, niñas y familias desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025.

Alcance sobre la situación migratoria del menor ecuatoriano L.C.R. y su padre en Estados Unidos pic.twitter.com/LIDhw2YbjZ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) January 24, 2026

Dos versiones sobre la detención que conmociona

La detención del niño Liam y su padre ocurrió el pasado martes 20 de enero, pero se conoció el jueves 22. Ambos fueron retenidos durante los operativos para deportación de migrantes indocumentados y existen dos versiones sobre cómo ocurrió el hecho.

El reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que en el momento de la aprehensión, el progenitor, quien tendría antecedentes penales, intentó evadir a los uniformados y dejó al infante solo en su auto.

En cambio, el abogado de la familia Conejo, Mark Prokosch, dijo a CNN que Adrián no tiene antecedentes y que estaban a la espera del proceso de asilo. El grupo familiar "nunca ha cometido ningún delito", además, se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en 2024, afirmó.

La legación diplomática de Ecuador en Estados Unidos asegura que mantiene la revisión del caso "para precautelar el bienestar del menor y su padre".

