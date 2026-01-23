Allegados de Liam, de 5 años, hacen colecta en EE.UU. para la fianza o habeas corpus

Hay un cruce de versiones sobre la detención de un migrante ecuatoriano y su hijo; Cancillería dice que realiza seguimiento

Cancillería de Ecuador afirma que está en contacto con el abogado de la familia Cornejo.

La Cancillería de Ecuador recibió información oficial al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tras la detención del ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo Liam, de 5 años. La Cancillería confirmó que ambos, padre e hijo, se encuentran en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el inicio de un proceso de monitoreo sobre el estado del menor para verificar su seguridad y bienestar en las instalaciones federales.

Varias versiones sobre c´ómo ocurrió la detención

Los hechos ocurrieron el pasado jueves durante una operación migratoria en el área metropolitana de Minneapolis. Según el reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Conejo Arias, quien según las autoridades norteamericanas tendría antecedentes, intentó evadir a los agentes a pie, mientras abandonó al niño en su auto. Posteriormente, los agentes trasladaron al menor junto a su padre luego de que la madre no asumiera la custodia tras la intervención policial en su domicilio. “Nuestras fuerzas del orden se hicieron cargo del niño, le compraron McDonald’s y le pusieron su música favorita para consolarlo”, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS).

La Cancillería indicó que el Consulado de Ecuador en Minneapolis está en contacto con el abogado de la familia del migrante y que pudo confirmar que ambos, tanto el padre como el menor, se encuentran en el South Texas Family Residential Center en Dilley.

CNN indicó que Mark Prokosch, abogado de la familia Conejo Arias, señaló que el padre no tenía antecedentes penales. “La familia nunca ha cometido ningún delito”, dijo Prokosch, añadiendo que buscó en la base de datos criminal de Minnesota para respaldar su afirmación. Y explicó quela familia se presentó ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo.

“Han hecho absolutamente todo de la manera correcta como se suponía que debían hacerlo”, agregó Prokosch. “La familia está solicitando asilo, lo cual es legal. Solo que ahora tenemos que hacerlo con la mitad de la familia en Texas”.

The South Texas @ICEgov Family Residential Center is a campus setting for children & families equipped with appropriate medical, educational, recreational, dining & private housing facilities - consistent with established standards of care in custody. Watch to learn more. pic.twitter.com/PIEz3E69d7 — Homeland Security (@DHSgov) August 23, 2019

La versión oficial

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que, en situaciones que involucran a niños, se consulta directamente a los padres si desean ser deportados junto con ellos o si prefieren que los menores sean entregados a una persona de confianza previamente designada.

Según la dependencia, este protocolo ha sido aplicado de manera uniforme bajo distintas administraciones.Las autoridades norteamericanas indicaron que los padres pueden optar por controlar su salida del país mediante la aplicación CBP Home, la cual ofrece un vuelo gratuito y un apoyo económico de 2.600 dólares. A través de esta aplicación, los inmigrantes indocumentados pueden regresar a sus países de origen de manera legal.

Colecta para la asistencia legal

En la plataforma “gofundme” se realiza una campaña denominada “Ayude a traer a casa a Liam”. La publicación indica que la madre y los hermanos de Liam están tratando de sacarlo del centro de detención migratoria. “Es inimaginable que un niño tan pequeño esté en un lugar como este, lejos del consuelo y el cuidado de su familia”.

Señalan que los fondos, que hasta este viernes 23 de enero superaban 234.000 dólares, serán destinarán directamente a los honorarios de los abogados para una solicitud de fianza de habeas corpus. “Cada dólar marcará la diferencia para que Liam tenga la oportunidad de regresar con su familia, donde pertenece, y para garantizar su seguridad durante este momento difícil”, indica.

