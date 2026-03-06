Netflix apuesta por InterPositive, la Startup de IA de Ben Affleck

La estrella de Hollywood impulsa una revolución tecnológica que promete cambiar la forma en que se producen las películas

La inteligencia artificial ya no es solo de laboratorios tecnológicos, forma parte de nuestras vidas y ahora también está transformando las producciones audiovisuales. El actor y director estadounidense, Ben Affleck, sorprendió a sus seguidores al vender su empresa startup de IA a Netflix, una adquisición de la plataforma de streaming que promete cambiar la manera en que se producen películas y series.

La compañía InterPositive, fundada por Affleck en 2022 en Los Ángeles, desarrolló modelos de inteligencia artificial pensados específicamente para apoyar a los cineastas durante el proceso de producción y postproducción. Con esta compra, Netflix apuesta a integrar nuevas herramientas tecnológicas sin perder la visión creativa de los artistas.

La tecnología que quiere evolucionar Hollywood

La empresa tecnológica del reconocido actor, nació en pleno auge de la IA en la industria cinematográfica, con una idea clara, que la inteligencia artificial no sustituya a los creadores de las grandes producciones, sino que se convierta en una herramienta que ayude y potencie su trabajo. En lugar de generar actores ficticios, InterPositive se centra en perfeccionar procesos técnicos del cine.

La startup se destaca por sus modelos de IA diseñados para analizar aspectos como métodos de filmación, iluminación, edición, continuidad entre escenas y composición visual. Con estas herramientas, los cineastas pueden corregir errores técnicos o mejorar la calidad de las imágenes sin alterar la esencia narrativa de los proyectos.

Una compra estratégica para Netflix

El anuncio de la adquisición se realizó el 5 de marzo y forma parte de la estrategia de la plataforma de entretenimiento, para incorporar innovación tecnológica en su modelo de producción audiovisual. Aunque no se revelaron los detalles financieros del acuerdo, se confirmó que el equipo completo de la compañía se integrará a la plataforma.

El grupo está compuesto por 16 ingenieros, investigadores y creativos que continuarán desarrollando estas herramientas dentro del ecosistema de Netflix. Su trabajo se enfocará inicialmente en mejorar procesos de postproducción en series y películas.

Ben Affleck seguirá involucrado en el proyecto

A pesar de la venta de la compañía, el actor de 53 años no se alejará del proyecto. Affleck participará como asesor senior en el desarrollo de la tecnología dentro de la plataforma, aportando su experiencia como cineasta.

Según explicó que su interés por la inteligencia artificial aplicada al cine comenzó a crecer en 2022, cuando observó los primeros experimentos con video generado por IA. Aunque al principio le generaron inquietud, con el tiempo identificó oportunidades para utilizar este avance tecnológico con responsabilidad.

InterPositive al servicio de Netflix

El modelo de InterPositive funciona de manera particular. Antes de utilizar la inteligencia artificial, el proyecto cinematográfico debe estar completamente desarrollado por los creadores.

Una vez definido el concepto de la película o serie, se establece el modelo de IA específicamente para dicho proyecto. De esta forma, los artistas mantienen el control creativo mientras utilizan la herramienta como apoyo tecnológico.

El futuro del cine frente a la IA

La compra de la compañía llega en un momento desafiante, en que la industria del entretenimiento debate intensamente la funcionalidad de la inteligencia artificial en el cine. Desde la creación de efectos visuales hasta la edición avanzada, las nuevas tecnologías prometen acelerar procesos que antes tomaban años.

Para plataformas de streaming como Netflix, el objetivo no es reemplazar a los artistas, sino ofrecer herramientas que amplíen sus posibilidades creativas, así lo indicó en 2024 el codirector ejecutivo de la empresa de entretenimiento, Ted Sarandos.

