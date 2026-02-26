Paramount se queda con Warner Bros: Netflix se retira de la compra

La oferta de Paramount, respaldada por la familia Ellison, valora a Warner en más de 111.000 millones de dólares

Tras tres meses de negociaciones, Paramount Skydance quedó a un paso de adquirir Warner Bros. Discovery, luego de que Netflix anunciara que no igualará la última oferta presentada. La decisión marca el cierre de una de las disputas corporativas más relevantes del sector audiovisual en los últimos años.

Netflix sorprende con un anuncio: adquiere derechos de contenido de Warner Bros Leer más

El comunicado de Netflix en su decisión de retiro

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, explicaron su postura en un comunicado. “Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, señalaron. La reacción del mercado fue inmediata, con un alza en las acciones de Netflix tras conocerse su retiro de la puja.

El anuncio de Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery confirmó que su Junta Directiva consideró la propuesta de Paramount como superior a la que mantenía con Netflix. “Warner Bros. Discovery anunció hoy que su Junta Directiva, después de consultar con sus asesores financieros y legales independientes, ha determinado que la propuesta previamente divulgada de Paramount Skydance constituye una ‘Propuesta Superior de la Compañía’ según se define en el acuerdo de fusión con Netflix”, indicó el grupo dirigido por David Zaslav.

RELACIONADAS Warner Bros rechaza oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

La oferta de Paramount, respaldada por la familia Ellison, valora a Warner en más de 111.000 millones de dólares, frente a los cerca de 83.000 millones de la propuesta de Netflix. Incluye además una tarifa de rescisión regulatoria y un aval financiero de 40.000 millones de dólares del patrimonio personal de Larry Ellison. Esta diferencia económica inclinó la balanza a favor de Paramount y cerró el margen de negociación para el grupo de streaming.

Netflix ofrece 82.700 millones de dólares en efectivo por Warner Bros. Discovery Leer más

Netflix sostuvo que su retiro no responde a una necesidad estratégica. “Esta transacción siempre fue una buena oportunidad al precio justo, no una imprescindible a cualquier precio”, remarcaron Sarandos y Peters. En el mismo mensaje, afirmaron que la empresa continuará enfocada en su crecimiento orgánico y en la inversión en contenido, mientras Paramount avanza hacia una operación que puede redefinir el mapa global del entretenimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!