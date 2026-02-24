Orgullo y Prejuicio: el clásico romántico tendrá nueva serie en Netflix

La icónica novela de Jane Austen amplía la lista de clásicos literarios que la plataforma ha llevado a la pantalla

El 24 de febrero, Netflix confirmó oficialmente que Orgullo y Prejuicio tendrá una nueva adaptación en formato de miniserie. El anuncio vino acompañado de los primeros detalles creativos y un adelanto visual que rápidamente encendió la conversación entre los fans del romance de época.

La producción estará protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden, con guion de Dolly Alderton, periodista y escritora londinense reconocida por el libro Todo lo que sé sobre el amor. Por otro lado la dirección estará a cargo de Euros Lyn, quien ha trabajado en producciones como Heartstopper y Doctor Who.

Un clásico que no deja de reinventarse

Publicada en 1813, la novela de Jane Austen se convirtió en un referente absoluto de la literatura romántica. La tensión entre Elizabeth Bennet y el aparentemente frío Mr. Darcy no solo marcó un hito narrativo, sino que moldeó uno de los tropos más replicados hasta hoy.

La versión del 2005 volvió a la gran pantalla en mayo del 2025, por su 20° aniversario; sin embargo también está disponible en la plataforma de streaming por excelencia. NETFLIX

En el terreno audiovisual, una de sus versiones más recordadas es la película de 2005 dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen, considerada por muchos como la adaptación más icónica de la obra en el siglo XXI. Por lo que no es sorpresa, que los primeros avances de la versión de 2026 ya estén generando comparaciones entre los fans, quienes han comenzado a contrastarla con el entrañable filme.

Netflix apuesta por un formato diferente

A diferencia de otras versiones cinematográficas, esta nueva adaptación llegará como miniserie, con una lista de 6 episodios en total, lo que permitirá explorar con mayor profundidad los conflictos familiares, las dinámicas sociales y el desarrollo emocional de los personajes pero, sin extenderse más de lo estimado. Este formato ha comenzado a ser más tomado en cuenta desde el éxito de Adolescence de la misma plataforma.

El teaser revelado muestra una estética cuidada, vestuarios de época y una atmósfera íntima que sugiere una lectura más pausada y fiel al espíritu original, aunque con matices actuales en el tono y la interpretación.

La plataforma apuesta por una versión que combina fidelidad literaria con una sensibilidad típica de las adaptaciones contemporáneas. NETFLIX

El nuevo rostro de Elizabeth y Darcy

El elenco confirmado está encabezado por:

Emma Corrin como Elizabeth Bennet, la protagonista ingeniosa y decidida de la historia.

Jack Lowden como Mr. Darcy, el reservado aristócrata cuyo carácter evoluciona a lo largo del relato.

Olivia Colman en el papel de la señora Bennet, la madre determinada a casar bien a sus hijas.

Rufus Sewell como el señor Bennet, figura clave dentro del núcleo familiar.

Freya Mavor como Jane Bennet, la hermana mayor de Elizabeth.

Con esta alineación, la producción reúne intérpretes consolidados y nuevos talentos para dar vida a una de las historias románticas más influyentes de la literatura.

Sobre la fecha de estreno

Netflix adelantó que la miniserie llegará en 2026, aunque sin una fecha concreta por ahora, lo cierto es que al final del teaser se considera al otoño como la estación de estreno. Más de dos siglos después de su publicación, Orgullo y Prejuicio vuelve a demostrar que algunas historias no envejecen: simplemente encuentran nuevas formas de contarse.

