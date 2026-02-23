Scream 7 se estrena en Ecuador en medio de una demanda por la máscara de Ghostface

El estreno de Scream 7 en Ecuador está previsto para el 26 de febrero, con un preestreno nacional el 25, y marca el regreso de una de las franquicias más reconocidas del cine de terror. La película llega a las salas ecuatorianas en medio de alta expectativa por el aniversario número 30 de la saga y por el retorno de varios de sus protagonistas históricos.

La nueva entrega reúne nuevamente a Neve Campbell como Sidney Prescott, junto a Matthew Lillard, Courteney Cox y David Arquette, quienes se integran a un elenco renovado. La cinta, escrita y dirigida por Kevin Williamson, presenta una nueva amenaza de Ghostface que obliga a Sidney a enfrentar su pasado cuando su familia vuelve a estar en peligro.

En Ecuador, Scream 7 se exhibirá en formatos 2D, 3D, 4D e IMAX, con una duración de 115 minutos y clasificación +15. El estreno se posiciona como uno de los lanzamientos de terror más importantes del año en la cartelera nacional, especialmente para los seguidores de la saga que comenzó en 1996.

Sin embargo, el regreso de Ghostface no llega solo con nostalgia y expectativa. La película se estrena mientras, fuera de la pantalla, se desarrolla una controversia legal que involucra al símbolo más reconocible de la franquicia.

La disputa legal por la máscara de Ghostface que rodea a Scream 7

Días antes del estreno, Paramount Pictures y Spyglass presentaron una demanda en una corte federal de California contra Alterian Ghost Factory, un estudio de efectos especiales que asegura ser el creador original del diseño de la máscara de Ghostface. La acción legal busca impedir que Alterian inicie demandas contra los estudios por el uso de la imagen que ha identificado a la saga durante casi tres décadas.

Según la demanda, Alterian no ejerció ningún reclamo formal durante más de 30 años, pese a que la máscara fue utilizada en películas, campañas promocionales y productos licenciados. Alterian, por su parte, sostiene que la empresa Fun World, que ha fabricado y comercializado la máscara desde los años noventa, no tenía derecho a licenciar el diseño original.

Hasta el momento, no se ha confirmado que este conflicto afecte la fecha de estreno de Scream 7, ni su llegada a los cines ecuatorianos. Mientras el caso avanza en los tribunales estadounidenses, la película mantiene su calendario y aterriza en Ecuador como uno de los estrenos más comentados de febrero.

