UNE y FUT presentan demanda de inconstitucionalidad contra acuerdo laboral 059

Dirigente gremial por la educación advierte ampliación de horas y pérdida de control estatal en turnos

Andres Quishpe, presidente de la UNE junto a Edwin Bedoya, presidente del FUT durante la presentación de la demanda de inconstitucionalidad.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial 059 este 17 de marzo en Ecuador, según informó Andrés Quishpe, presidente de la UNE, al cuestionar los cambios en la jornada laboral y el rol del Ministerio del Trabajo.

Quishpe aseguró que el contenido del acuerdo es explícito en cuanto a la pérdida de control estatal sobre ciertos regímenes laborales. “Aquí se señala en la parte de los turnos especiales que el Ministerio del Trabajo ya no tendrá nada que ver en el control”, afirmó durante su pronunciamiento.

El dirigente también cuestionó la actuación del titular de la cartera laboral frente a estos cambios. “Si el ministro del Trabajo no quiere trabajar, no quiere hacer cumplir los derechos a los grandes empresarios, entonces que sean directos con el país”, expresó.

Cambios en jornada laboral generan alerta

Según Quishpe, el acuerdo ministerial 059 impacta directamente la jornada laboral al modificar las condiciones establecidas en la normativa vigente. A su criterio, esto implicaría una ampliación de horas en distintos sectores productivos.

“¿Qué dice el artículo 8 y el artículo 9? Está de forma muy clara. Chao, 8 horas de trabajo”, sostuvo, al referirse a lo que considera un cambio en la base legal de la jornada laboral.

El dirigente advirtió que el nuevo esquema plantea jornadas extendidas sin beneficios reales para los trabajadores. “Están ampliando a 10 horas de trabajo y el tiempo libre, con el tiempo libre usted no paga el arriendo”, dijo.

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Quishpe señaló que el impacto sería mayor en empresas donde no existen organizaciones sindicales, especialmente en el sector servicios. En estos espacios, indicó, los trabajadores tendrían menos herramientas para oponerse.

“En el caso donde las empresas, que son la gran mayoría, donde no hay sindicatos, el empresario les va a condicionar de que tienen que trabajar el horario”, afirmó.

Además, advirtió posibles escenarios de presión laboral directa sobre los empleados. “Si no, se van a la calle, si no los despiden. Ese es el tema”, expresó.

Críticas por posible inconstitucionalidad

El presidente de la UNE sostuvo que el acuerdo ministerial vulnera principios constitucionales y legales vigentes en el país. En ese sentido, insistió en que se altera el rol institucional del Ministerio del Trabajo. “Se desnaturaliza con el acuerdo ministerial 059 las funciones del Ministerio del Trabajo”, indicó, al cuestionar la pérdida de competencias en el control laboral.

También recordó que la jornada laboral está protegida por normas superiores. “Está reconocida en el Código del Trabajo, en la Constitución y en acuerdos internacionales”, señaló.

Señalamientos al procedimiento del Gobierno

Quishpe afirmó que cualquier modificación a la jornada laboral debe tramitarse mediante una reforma legal en la Asamblea Nacional. A su juicio, el mecanismo utilizado no cumple con ese requisito. “Solamente podrían ser objeto de una reforma que sea debidamente tramitada en la Asamblea Nacional”, explicó, al mencionar criterios de la Corte Constitucional.

Además, criticó el proceso adoptado por el Ejecutivo para emitir el acuerdo. “Se pasa por encima todo procedimiento, toda norma, toda regla constitucional”, sostuvo.

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Frente a este escenario, el dirigente anunció nuevas acciones de organizaciones sociales en rechazo al acuerdo ministerial 059. La convocatoria busca ampliar la participación de distintos sectores. “Convocamos para el sábado 28 a una reunión de organizaciones sociales”, informó, al detallar que participarán más de 52 agrupaciones.

Finalmente, indicó que se busca articular una movilización nacional en los próximos meses. “Esta convocatoria también la trasladamos al movimiento indígena en miras de fortalecer una movilización del primero de mayo”, concluyó.

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