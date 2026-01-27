Educación destina vacantes para docentes, pero ¿qué pasa con las escuelas?

Planteles inundados, riesgo de dengue y menor presupuesto llevan a la UNE a pedir emergencia educativa

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, entregó más de 700 partidas de docentes.

El Gobierno nacional anunció la asignación de partidas para fortalecer la planta docente del sistema fiscal, a través de concursos de méritos y oposición que, según el Ministerio de Educación, se realizaron con criterios de transparencia y meritocracia.

El anuncio se dio en un acto oficial en Quito, encabezado por la ministra de Educación, Gilda Alcívar, y el presidente Daniel Noboa, quienes destacaron la incorporación de nuevos profesores con nombramiento definitivo como una política prioritaria del Ejecutivo.

Sin embargo, mientras se refuerza el número de docentes, la Unión Nacional de Educadores (UNE) advierte que la infraestructura educativa enfrenta un deterioro acelerado, agravado por la temporada invernal y por recortes presupuestarios.

Partidas para docentes y estabilidad laboral

Durante su intervención, la ministra Gilda Alcívar sostuvo que la educación es “el motor que mueve a esta nación” y que dicho motor funciona gracias al trabajo de los docentes, a quienes calificó como insustituibles.

“Aquí no hubo privilegios ni corrupción, aquí hubo meritocracia”, afirmó la ministra, al referirse al concurso de méritos y oposición para bachillerato que permitió el ingreso de nuevos docentes al sistema.

Según cifras oficiales, hasta febrero de 2026 se habrán incorporado 1.944 docentes con nombramiento definitivo, lo que (según Alcívar) garantiza estabilidad laboral y mejores condiciones para el proceso educativo.

Nombramientos y énfasis en Galápagos

Uno de los puntos destacados por el Ministerio de Educación fue la incorporación de 30 docentes en Galápagos, luego de ocho años sin concursos de méritos y oposición en la región insular.

“Hoy hacemos justicia con Galápagos”, dijo Alcívar, al señalar que los docentes de esa provincia ahora cuentan con las mismas condiciones laborales que el resto del país.

Para la ministra, la estabilidad docente permite continuidad pedagógica, fortalece el compromiso profesional y evita interrupciones en el aprendizaje de niños y jóvenes.

Inversión anunciada por el Ejecutivo

El presidente Daniel Noboa señaló que el fortalecimiento del sistema educativo pasa por reconocer el mérito y la vocación de los docentes que sostienen el proceso formativo en las aulas.

“El desarrollo económico y social no es posible sin una educación de calidad”, afirmó el mandatario, al recalcar que los nuevos docentes ganaron un concurso técnico y transparente.

Noboa informó que el Gobierno destinó $1,8 millones para asegurar el ingreso de 789 docentes que se integrarán en febrero, como parte de los casi 2.000 nombramientos definitivos entregados desde el inicio de su administración.

Reconocimiento al trabajo en contextos difíciles

El presidente también destacó el rol de los docentes que han trabajado en provincias marcadas por la violencia y la inseguridad, donde —dijo— el acceso a la educación se mantuvo pese a los riesgos.

“Ahí estuvieron ustedes acompañando a las familias y a los niños, incluso cuando las condiciones eran difíciles”, expresó Noboa durante el acto.

Según el Ejecutivo, además de los nombramientos definitivos, más de 15.000 docentes han sido vinculados mediante la plataforma Educa Empleo, como parte de una política de continuidad laboral.

UNE alerta sobre infraestructura y salud

En contraste con el discurso oficial, la Unión Nacional de Educadores advirtió que varias instituciones educativas ya presentan inundaciones, pozos de agua y acumulación de maleza, al inicio de la temporada de lluvias.

Estos espacios, según la UNE, se han convertido en focos de riesgo para la salud y el aprendizaje, incrementando la posibilidad de enfermedades como el dengue.

El gremio citó datos del Ministerio de Salud Pública que reportan 37.840 casos de dengue en la semana epidemiológica 53 de 2025, en un contexto donde las lluvias se intensificarán.

Menos recursos y baja ejecución presupuestaria

La UNE también cuestionó el presupuesto destinado a infraestructura educativa, señalando que para 2026 existen aproximadamente $4,5 millones menos para la reestructuración integral de planteles.

A esto se suma (según el comunicado) la baja ejecución del presupuesto de infraestructura en 2025, lo que ahora se traduce en establecimientos deteriorados. “La educación debe ser declarada en emergencia”, insistió el gremio, al advertir que las mingas comunitarias ya no son suficientes para enfrentar el deterioro de las escuelas.

Mientras el Gobierno resalta la asignación de partidas para fortalecer la planta docente, el gremio magisterial alerta que las condiciones físicas de los planteles siguen siendo un punto crítico. El contraste entre estabilidad laboral y deterioro de infraestructura vuelve a marcar el debate educativo, en medio del invierno y de alertas sanitarias.

La discusión queda abierta sobre si el refuerzo de personal docente será suficiente sin una intervención urgente en las escuelas donde ese trabajo se desarrolla.

