Educación anuncia el calendario escolar 2026: fechas de inicio y cierre de clases

Más de 1,8 millones de estudiantes cerrarán el año lectivo a fines de febrero de 2026

La ministra Gilda Alcívar presentó el calendario escolar y las prioridades educativas y deportivas para 2026.

A puertas de que 1,8 millones de estudiantes del régimen Costa–Galápagos finalicen el año lectivo en curso, el Ministerio de Educación ya tiene planificado el próximo periodo escolar, que arrancará el 4 de mayo de 2026, según anunció la ministra Gilda Alcivar.

Según indicó la ministra Alcívar, el período escolar del régimen Costa–Galápagos correspondiente al ciclo 2025 concluirá el próximo 26 de febrero de 2026.

La planificación busca garantizar continuidad educativa y organización en las 7.572 instituciones fiscales del país. “Estamos asegurando que todo el sistema educativo funcione de manera ordenada y segura”, destacó la ministra Gilda Alcívar.

Para los docentes, el cierre del año lectivo implica preparar la transición hacia el siguiente período académico. Se prevé que cerca de 83.000 maestros participen activamente en estos procesos de planificación y evaluación. El Ministerio de Educación asegura que la infraestructura escolar recibirá atención prioritaria ante la temporada invernal. Se destinarán unos $50 millones a mantenimiento, prevención y emergencias en todas las instituciones públicas.

Acceso a la educación superior y cursos de nivelación

En educación superior, Ecuador cuenta con 33 universidades y escuelas politécnicas, además de 54 institutos y conservatorios. Para el primer período académico de 2026, más de 53.000 personas rendirán la evaluación de ingreso del 10 al 12 de febrero. El curso de nivelación ImpúlsaT alcanza una cifra histórica de 13.000 participantes, duplicando la asistencia de años anteriores. La ministra Alcívar señaló que estos programas buscan fortalecer la permanencia y el acceso equitativo a la educación superior.

Becas y apoyo a poblaciones vulnerables

Durante la administración actual, más de 482.000 personas han recibido becas y ayudas económicas, de las cuales más del 60 % son mujeres. Solo en 2025, cerca de 373.000 ciudadanos accedieron a estos apoyos, principalmente para estudios de pregrado y educación continua. Para 2026 se ampliará la cobertura hacia programas de tercer y cuarto nivel, asegurando continuidad académica a los beneficiarios. “Garantizamos oportunidades para todos, sin importar género o condición social”, destacó Alcívar durante el conversatorio.

Cultura y patrimonio en Ecuador

El nuevo Museo Nacional avanzará en su construcción para resguardar más de 1,2 millones de bienes patrimoniales. El proceso de presentación de credenciales y portafolios arquitectónicos inició el 2 de diciembre y concluirá el 17 de febrero de 2026.

Este proyecto busca fortalecer la identidad cultural y proteger el patrimonio histórico de todas las provincias.La ministra de Cultura, Romina Muñoz, destacó la importancia de conservar la memoria histórica a través de infraestructuras modernas.

Programas deportivos con alcance nacional

En cuanto a los programas Actívate y Vamos a la Cancha, Alcívar señaló han beneficiado a más de 409.000 personas en todo el país. Para 2026, Actívate alcanzará a unas 145.000 personas, mientras que Vamos a la Cancha impactará a 90.000 ciudadanos.

Ambas iniciativas buscan fomentar hábitos saludables, inclusión social y uso positivo del tiempo libre. El viceministro de Deporte, Roberto Ibáñez, señaló que el objetivo es llevar actividad física a todas las edades y comunidades.

