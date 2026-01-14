Carnetización digital en Ecuador: UNE cuestiona convenio de Educación con CNT

El Ministerio de Educación anunció que la convención con CNT beneficiará a 183.000 docentes y trabajadores

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la firma de un acuerdo con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para ampliar beneficios a maestros y trabajadores del sector, durante una entrevista concedida a La Data. La ministra Gilda Alcívar presentó el convenio como una “gran noticia” dirigida al personal educativo del país. El eje central es la carnetización digital vinculada a servicios de telecomunicaciones. La medida alcanza a docentes y servidores del sistema público.

Según explicó la ministra, el convenio permitirá iniciar la carnetización digital para 183.000 docentes y trabajadores de la educación. “Estamos firmando un convenio con CNT para poder comenzar esta carnetización digital”, señaló Alcívar. Añadió que el acuerdo contempla incentivos adicionales asociados a la identificación digital. El anuncio se realizó como parte de la agenda oficial del ministerio.

Uno de los puntos destacados del convenio es el acceso a tarifas preferenciales en servicios de CNT. “Van a tener tarifas especiales en los servicios de CNT”, adelantó la ministra. La funcionaria indicó que este beneficio aplicará a todo el personal educativo beneficiado por la carnetización. El ministerio sostiene que el acceso a internet es clave para las tareas pedagógicas.

Convenio con CNT y alcance de los beneficios

Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), el presidente Andrés Quishpe reconoció que la carnetización digital no es una iniciativa nueva. “El carnet digital existe ya desde años atrás, tiene diversos descuentos”, indicó en una entrevista para EXPRESO. Según explicó, este mecanismo se consolidó en administraciones anteriores. Lo nuevo, dijo, sería la incorporación de rebajas específicas en servicios de CNT.

Quishpe sostuvo que el anuncio no aborda el problema estructural de conectividad en las escuelas. Aseguró que en muchos planteles los docentes deben organizarse para contratar internet. “Los docentes tenemos que hacer grupos para adquirir planes de internet y así contar con internet en los planteles educativos”, afirmó. Esta situación, señaló, se repite en varias provincias.

El dirigente gremial añadió que, además del internet en las escuelas, los maestros financian la conectividad en sus hogares. “Eso sí tenemos que financiarlo con otro sueldo”, indicó. Explicó que el acceso a internet es indispensable para subir notas, consultar plataformas y cumplir tareas administrativas. Para la UNE, el costo recae en los propios educadores.

Reclamos por conectividad en escuelas públicas

Otro punto crítico señalado por la UNE es la cobertura desigual de CNT en el territorio. Quishpe afirmó que “CNT no llega a todo el país en buenas condiciones”. En varios casos, dijo, los docentes deben recurrir a empresas privadas para garantizar el servicio. Esto incrementa los gastos mensuales asumidos por el personal educativo.

Aunque valoró los descuentos anunciados, Quishpe insistió en que el enfoque debería ser más amplio. “Sería bueno que haga un acuerdo para dotar de internet a los planteles”, planteó. A su criterio, el beneficio individual no reemplaza la obligación estatal de garantizar conectividad institucional. La UNE considera que el derecho a la educación también depende de infraestructura digital.

CNT lidera contratación pública en servicios TIC, según investigaciones anteriores de EXPRESO

En investigaciones anteriores, EXPRESO constató que CNT aparece como contratista en nueve de 11 contratos relacionados con servicios y actividades TIC entre 2015 y 2025, por un monto acumulado de $67,2 millones, equivalente al 77% del total.

Asimismo, el análisis muestra que el Ministerio de Salud Pública firmó siete contratos por $55,3 millones, mientras que el IESS suscribió cuatro por $31,2 millones. Además, la corporación contrató el servicio de uso y arrendamiento de una plataforma para agendar citas, consolidando su presencia en el sector.

Finalmente, el debate queda abierto entre el anuncio oficial y las demandas del magisterio. Mientras el ministerio resalta los beneficios económicos para los educadores, el gremio insiste en resolver la falta de internet en las escuelas. Ambos coinciden en que la conectividad es una herramienta necesaria. La diferencia está en dónde debe concentrarse la inversión pública.

