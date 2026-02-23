Twenty One Pilots lleva su historia al cine con 'More Than We Ever Imagined'

La experiencia en cines propone revivir uno de los momentos más significativos de su recorrido artístico.

El dúo orginario de Columbus, Ohio; lleva a la pantalla grande el show de CDMX.

Los conciertos filmados no son novedad en la industria, artistas como Taylor Swift demostraron que espectáculos en vivo pueden reinventarse como experiencia cinematográfica global, ahora es turno del dúo estadounidense Twenty One Pilots con More Than We Ever Imagined, una producción que traslada uno de sus shows más ambiciosos a la gran pantalla.

Dirigida por Mark Eshleman, colaborador habitual de la banda y responsable de algunos de sus videos más emblemáticos, desde House of Gold pasando por Chlorine hasta el icónico Stressed Out, la película combina fuerza visual, narrativa y la intensidad escénica que define las presentaciones de Tyler Joseph y Josh Dun. Más que un simple registro en vivo, el filme se presenta como una extensión artística del universo que han construido a lo largo de más de una década.

El universo de Dema en la pantalla grande

More Than We Ever Imagined se sitúa en la era de Clancy, el álbum que continúa el arco narrativo iniciado con Blurryface y expandido en Trench y Scaled and Icy. De esta última etapa, la banda también desarrolló una experiencia en formato livestream en 2021, que posteriormente fue reestrenada en cines en 2022.

El concierto base del filme integra canciones de Clancy junto a himnos esenciales del repertorio de la banda, articulando un setlist que mezcla presente y pasado. La puesta en escena refuerza la estética oscura y simbólica de esta etapa, conectando con el relato de Dema, la resistencia y la evolución del personaje central.

El concierto de CDMX fue el 20 de febrero de 2025, hace más de un año. Twenty One Pilots Wiki

Acorde ciertos asistentes de la premier de Los Ángeles se tiene registro que entre las canciones proyectadas están:

Car Radio

The Line

Nico and the Niners

Overcompensate

Shy Away

Trees

Estreno global y llegada a Ecuador

More Than We Ever Imagined se estrenará el 25 de febrero a nivel mundial, con funciones en formato IMAX. En Ecuador, cadenas locales han confirmado su exhibición, permitiendo que el público que no asistió al tour pueda vivir la experiencia en cines.

A lo largo del tráiler oficial se da a entender que también se mostraran conversaciones pre y post presentación. Twenty One Pilots Wiki

