Humbe regresa a Ecuador: conciertos en Quito y Guayaquil en 2026

Humbe llega a Ecuador con su gira "El Dueño del Cielo". Conciertos en Quito (24 oct) y Guayaquil (25 oct) 2026

Entradas a la venta desde el 13 de febrero

El cantautor mexicano Humbe confirmó su regreso a Ecuador con dos conciertos como parte de su gira internacional “El Dueño del Cielo”. Las presentaciones se realizarán en octubre de 2026, llevando su música a Quito y Guayaquil.

Fechas y sedes confirmadas

Humbe se presentará el 24 de octubre de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. Al día siguiente, 25 de octubre de 2026, el espectáculo se trasladará al Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. Ambos eventos iniciarán a las 20h00.

The Lumineers en Ecuador: fecha, sede y detalles del ‘Automatic World Tour’ Leer más

La venta de entradas y precios

Las entradas saldrán a la venta el viernes 13 de febrero a través de todos los canales físicos y digitales de Ticketshow.

Los precios establecidos son:

Para Quito:

VIP: $30

FAN: $50

BUTACA: $70

OUTPUT BOX: $90

HUMBE BOX: $120

Para Guayaquil:

VIP: $30

FAN: $50

PALCO: $70

OUTPUT BOX: $90

HUMBE BOX: $120

El espectáculo "El Dueño del Cielo"

Humbe promete un espectáculo cargado de emociones y energía. Su estilo auténtico y letras honestas han generado una conexión única con el público, consolidándolo como referente del género.

La gira presenta un recorrido por sus grandes éxitos y material de su más reciente producción discográfica. La puesta en escena está diseñada para crear una experiencia envolvente e íntima con los asistentes.

La trayectoria de Humbe

Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una creciente presencia en escenarios internacionales, Humbe representa a la nueva generación de música en español. Su visita a Ecuador confirma la expansión de su carrera y el compromiso con sus seguidores latinoamericanos.

Preparativos para los conciertos

Los organizadores anticipan una alta demanda de entradas, dada la popularidad del artista y su previo impacto en la región. Se recomienda a los interesados estar atentos a la fecha de venta oficial para asegurar su acceso.

Estos conciertos se posicionan como uno de los eventos musicales más esperados para la segunda mitad de 2026 en Ecuador. La gira "El Dueño del Cielo" sigue sumando fechas internacionales, con Ecuador como parte fundamental de su recorrido latinoamericano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!