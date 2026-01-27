The Lumineers en Ecuador: fecha, sede y detalles del ‘Automatic World Tour’

La banda estadounidense The Lumineers confirmó su llegada a Ecuador como parte de su gira sudamericana Automatic World Tour 2026, que recorrerá varios países de la región entre abril y mayo del próximo año. El concierto en Quito está programado para el sábado 9 de mayo de 2026 en el Arena Top Media, según el boletín oficial difundido por la productora FTC Live.

La presentación en Ecuador marcará el cierre del tramo sudamericano del tour, que comenzará el 22 de abril en Río de Janeiro y continuará por Curitiba, São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Lima, antes de finalizar en la capital ecuatoriana. Esta gira acompaña el lanzamiento del álbum Automatic, publicado bajo el sello Dualtone.

El proyecto encabezado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites mantiene una agenda internacional activa, luego de una extensa serie de conciertos en Europa, Norteamérica y festivales internacionales. De acuerdo con la información oficial, el recorrido por Sudamérica se integra a una de las etapas más amplias de presentaciones del grupo en los últimos años.

Automatic incluye canciones como ‘Same Old Song’, ‘You’re All I Got’, ‘Plasticine’ y ‘So Long’, que se suman al repertorio que la banda ha desarrollado desde su debut discográfico en 2012. A lo largo de su trayectoria, The Lumineers han registrado posiciones destacadas en listas internacionales, múltiples giras y una presencia constante en escenarios de gran formato.

¿Cómo conseguir entradas para The Lumineers en Ecuador?

Las entradas para el concierto en Ecuador estarán disponibles a través de los canales oficiales indicados por la producción. La preventa será del 2 al 5 de febrero (exclusiva para tarjetahabientes de Banco de Guayaquil), y la venta general el 6 de febrero.

