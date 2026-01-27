Expreso
Rawayana
Rawayana para su nuevo tour 2026Cortesía

Rawayana en Ecuador: fechas, precios y ciudades del ‘Dónde es el after World Tour’

El tour acompaña el lanzamiento de ¿Dónde es el after?, álbum publicado a inicios de 2026, que reúne 23 canciones

La banda venezolana Rawayana confirmó su regreso a Ecuador como parte de la primera etapa de su gira internacional ¿Dónde es el after? World Tour, con dos conciertos programados para agosto de 2026 en Quito y Guayaquil. El anuncio se da en el marco del recorrido por América Latina y España que acompaña la salida de su más reciente álbum de estudio.

Según la información oficial, Rawayana se presentará el 27 de agosto de 2026 en el Coliseo Rumiñahui de Quito y el 29 de agosto de 2026 en el Coliseo Voltaire de Guayaquil. Ambos conciertos forman parte del tramo sudamericano del tour, que incluye paradas en Colombia, México, Centroamérica y el Cono Sur, antes de cerrar su paso por la región.

Así puedes comprar las entradas para el concierto de Rawayana

Las entradas para Ecuador estarán disponibles desde el miércoles 28 de enero a las 10:00, a través de los puntos de venta físicos y digitales de Ticketshow. Los precios oficiales son los siguientes:

  • En Quito, VIP $30, Fan $60, Butaca $90, Output Box $130 y Rawa Box $160.

  • En Guayaquil, VIP $30, Fan $60, Palco $90, Output Box $130 y Rawa Box $160.

Los detalles de ¿Dónde es el after? World Tour

La gira internacional comenzará el 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, y continuará en mayo por Madrid (15 de mayo) y Barcelona (17 de mayo). En junio, la banda recorrerá México, con fechas en Mérida, Puebla, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, antes de presentarse en El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica. En agosto, el tour llegará a Perú, Argentina, Chile y Ecuador, completando el itinerario latinoamericano.

El tour acompaña el lanzamiento de ¿Dónde es el after?, álbum publicado a inicios de 2026, que reúne 23 canciones y cuenta con colaboraciones de Elena Rose, Servando y Florentino, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, J Quiles y Jowell & Randy. El disco debutó en el puesto #2 del Top Albums Debut Global de Spotify y en el #1 del Top Album Debuts USA, mientras que el tema ‘Inglés en Miami’, junto a Manuel Turizo, ingresó al Top 10 de estrenos en Estados Unidos.

