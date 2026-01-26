Expreso
rawayana
Rawayana vuelve a Ecuador con su gira internacional ¿Dónde es el After?, presentándose en Quito y Guayaquil.cortesía billboard

Rawayana regresa a Ecuador con conciertos en Quito y Guayaquil: estas son las fechas

La banda venezolana Rawayana vuelve a Ecuador con su gira internacional ¿Dónde es el After? 

La escena musical ecuatoriana se prepara para recibir nuevamente a Rawayana, la banda venezolana que ha conquistado públicos en América y Europa con su estilo fresco y experimental. Tras el lanzamiento de su gira internacional ¿Dónde es el After?, el grupo anunció dos conciertos en Ecuador: uno en Quito y otro en Guayaquil, confirmados para agosto de 2026.

Según la información difundida por TicketShow, las entradas ya están disponibles en línea y en puntos autorizados. Los precios varían según la localidad y la ciudad, con opciones que van desde $30 en general hasta $160 en VIP, dependiendo del recinto. La expectativa es alta, pues la agrupación no se presentaba en Ecuador desde hace varios años y su regreso coincide con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica.

Fechas y precios de las entradas

Los conciertos de Rawayana en Ecuador se realizarán en dos de las principales ciudades del país:

  • Quito: El show está programado para el 27 de agosto del 2026 en el Coliseo Rumiñahui. 
  • Guayaquil: El show está programado para el 29 de agosto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Las entradas saldrán en preventa el 28 y 29 de enero, desde las 10:00, exclusivo para compras a través de DeUna en la página web de Ticket Show y puntos físicos. La venta general será el 30 de enero a la 10:00 en la web de la boletería y puntos físicos.

¿Quiénes son Rawayana?

Rawayana es una banda venezolana formada en Caracas en 2007, reconocida por su estilo que fusiona reggae, funk, rock alternativo y ritmos latinoamericanos. Sus integrantes: Alberto “Beto” Montenegro, Alejandro “Fofo” Jaramillo, Andrés Story y Antonio “Tony” Casas, han logrado consolidar un sonido único que ellos mismos definen como trippy pop.

La agrupación ha lanzado varios discos de estudio, entre ellos Licencia para ser libre (2011), Trippy Caribbean (2016) y ¿Dónde es el After? (2025), este último convertido en el eje de su actual gira internacional. Con letras que abordan temas sociales, culturales y juveniles, Rawayana se ha posicionado como una de las propuestas más innovadoras de la música latinoamericana contemporánea.

