Santiago Cruz en Quito: guía de accesos, horarios y canciones para el concierto

Quito recibe hoy a Santiago Cruz en un show íntimo que revive las canciones más emblemáticas de su carrera

Santiago Cruz regresará a Ecuador en enero de 2026 con dos conciertos en Quito y Guayaquil como parte de su gira “Quince de Camino”.

El cantautor colombiano Santiago Cruz volverá a Ecuador en enero de 2026 con dos presentaciones especiales en Quito y Guayaquil, como parte de su gira internacional “Quince de Camino – La Gira”, un recorrido musical que celebra los 15 años del álbum Cruce de Caminos, una de las producciones más importantes de su carrera.

Canciones emblemáticas como “Y si te quedas, ¿qué?”, “No te necesito”, “Baja la guardia” y “Cuando regreses” formarán parte del repertorio de esta gira conmemorativa, que revisita las composiciones que marcaron a toda una generación y consolidaron a Cruz como una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

Dos conciertos en las principales ciudades del país

Los conciertos de Santiago Cruz en Ecuador se realizarán en las dos principales ciudades del país.

En Guayaquil, el show se realizó el jueves 22 de enero de 2026, a las 20:00, en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Mientras que en Quito, el artista se presentará este viernes 23 de enero de 2026 en el Teatro Nacional Casa de la Cultura.

Una gira para reencontrarse con Cruce de Caminos

“Quince de Camino – La Gira” propone un viaje emocional por el álbum Cruce de Caminos, combinando canciones originales, nuevas versiones y relatos íntimos sobre el proceso creativo detrás de cada tema. El espectáculo está concebido como un espacio para escuchar, recordar y reencontrarse con la obra que cambió el rumbo de su carrera musical.

Desde su debut, Santiago Cruz se ha caracterizado por construir una relación cercana con su público a través de letras honestas y personales, que abordan temas como el amor, la memoria, la nostalgia y la reconciliación, elementos que han definido su identidad artística a lo largo de los años.

Repertorio confirmado en Ecuador

Durante su concierto, el artista interpretará grandes éxitos de su trayectoria, especialmente de Cruce de Caminos, entre ellos:

Y si te quedas, ¿qué?

Baja la guardia

Cuando regreses

En tus zapatos

Desde lejos

Cómo haces

No te necesito

Precios de entradas para Quito

Las entradas estarán disponibles en los puntos Ticketshow de Quito y a través de su sitio web oficial.

Luneta Alta: $ 50

Luneta Baja: $ 60

Platea: $ 80

Butacas: $ 95

