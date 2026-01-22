Quito retomará el sistema de bicicleta pública con 25 estaciones

El contrato de bicicleta pública de Quito se entregó a un consorcio ecuatoriano, en alianza con empresas de Colombia y México

Según indicó el Municipio, el sistema de la bicicleta pública podría volver a implementarse a mediados de este 2026.

Quito tiene previsto retomar el sistema de bicicletas públicas, luego de que la capital ha pasado más de un año sin este servicio. Este 22 de enero de 2026, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, confirmó a EXPRESO, que el proyecto ya cuenta con un contrato vigente, está en fase de implementación y se prevé que esté listo en el primer semestre de este año.

El nuevo sistema contempla la instalación de 25 estaciones con un total de 250 bicicletas, cuya cobertura se extenderá desde La Ofelia, en el norte de la ciudad, hasta Quitumbe, en el sur. El objetivo es lograr un equilibrio territorial y responder a los puntos de mayor demanda de este medio de transporte alternativo.

Conexión con universidades, Metro y transporte público

Pérez explicó que la ubicación de las estaciones ha sido priorizada estratégicamente en zonas de universidades, paradas del Metro de Quito y otros nodos de transporte público, con el fin de facilitar la intermodalidad y mejorar la movilidad sostenible en la ciudad.

“Estamos avanzando de acuerdo con los tiempos contractuales. Lo que buscamos es que la bicicleta pública se convierta en un complemento real del sistema de transporte público”, señaló el funcionario.

Contrato por cuatro años y consorcio internacional

El sistema de bicicleta pública fue contratado por un período de cuatro años y Pérez descarta que se trate de un plan temporal o piloto. La operación estará a cargo de un consorcio ecuatoriano, en alianza con empresas de Colombia y México, las cuales tendrían experiencia en la implementación de proyectos similares en otras ciudades de la región.

El monto del contrato bordea los 5,5 millones de dólares, valor que incluye la provisión de bicicletas, la infraestructura, las estaciones y la operación integral del servicio durante los cuatro años de vigencia.

Mantenimiento de ciclovías y adecuación de conexiones

Ante las denuncias ciudadanas sobre el deterioro de varias ciclovías, Pérez indicó que la Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EPMMOP) deberá intervenir y realizar el mantenimiento correspondiente.

Reconoció que existen retrasos cuando se ejecutan obras viales, como en las avenidas Patria o Colón, debido a los tiempos técnicos necesarios antes de reinstalar separadores y elementos de seguridad. Sin embargo, aseguró que estas intervenciones permitirán dejar las ciclovías en mejores condiciones.

Un servicio que regresa tras su suspensión en 2024

Quito perdió su sistema de bicicletas públicas a mediados de 2024. En mayo de ese año, el Municipio extendió por dos meses un contrato con ESPE-Innovativa como plan piloto. Sin embargo, en julio se retiraron las estaciones, con el ofrecimiento de concretar un nuevo contrato a inicios de 2025, lo cual no se cumplió en el plazo anunciado.

