María Conchita Alonso: "Han pasado muchos años, y lo voy a dar todo"

La artista se dio a conocer en los años ochenta y noventa con tema como 'Acaríciame', 'Noche de copas', 'Entre la espada y la pared'.

Durante los días previos a sus conciertos en Ecuador, la expectativa por el regreso de María Conchita Alonso se hizo visible en redes sociales. La artista, que no visitaba el país desde hace varios años, compartió un mensaje que activó la cuenta regresiva entre sus seguidores: “Camino a Quito. ¡Muchas ganas de estar ahí! ¡Cuántos años! Los veo el 22. Y el 23 en Guayaquil”, escribió en su cuenta de Instagram, aludiendo al reencuentro con un público que ha acompañado su carrera desde los años ochenta y noventa.

María Conchita Alonso, cantante, actriz y exreina de belleza, nació en Cuba y desarrolló gran parte de su trayectoria artística en Venezuela y Estados Unidos. Su carrera se consolidó tanto en la música romántica latinoamericana como en el cine y la televisión, con una presencia constante en escenarios y pantallas durante varias décadas.

Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina serán anfitrionas de Premios Lo Nuestro 2026 Leer más

La espera al fin concluyó el jueves 22 de enero, con su arribo a la capital, y un breve encuentro con los medios de comunicación y sus fans en el Hotel Dan Carlton. Ahí, la artista narró las peripecias que atravesó para poder cumplir con su agenda.

“Llegué ayer al aeropuerto a las siete de la mañana y no me pudieron registrar, había un problema con mi pasaporte americano. No tenía nada que ver con la aerolínea, son reglas de muchos países que yo no sabía y no me dejaron montar”, explicó. Tras regresar a su casa y resolver la situación, logró viajar al día siguiente y arribar a Quito de madrugada.

Dos esperados recitales

Los conciertos se realizarán el jueves 22 de enero a las 20:00, en el Teatro Bolívar de Quito, y el viernes 23 de enero, a la misma hora, en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Ambos espectáculos contarán con la participación de Ronald Carruyo, conocido por su interpretación de José Luis Rodríguez “El Puma” en el programa Yo Me Llamo, como artista invitado.

RELACIONADAS Danny Galán se reinventa con un giro hacia el amor y la nostalgia

Entre la lista de temas que la artista interpretará están Acaríciame, Noche de copas y Entre la espada y la pared, canciones que hizo icónicas.

El álbum que convirtió a Jennifer Lopez en ícono pop vuelve a escena Leer más

La cantante también se refirió al proceso de preparación para sus presentaciones, marcado por el poco tiempo de ensayo presencial con los músicos. “Yo antes ensayaba un mes; ahora, cuando hago gira, ensayo tres días. Aquí no he ensayado todavía, pero mi director musical ha estado trabajando con los músicos y me dice que todo está siendo maravilloso”, señaló. Añadió que confía en su experiencia sobre el escenario: “Si cometo algo, el público ni se entera, porque como soy actriz sé esconderlo muy bien”.

De cara a sus conciertos, Alonso adelantó que busca ofrecer un espectáculo cercano y entregado. “Han pasado muchos años, y lo voy a dar todo....Yo no me voy a permitir a mí misma no darlo todo. Va a ser una noche linda, una noche como soy yo, espontánea”, afirmó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!