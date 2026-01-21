Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina serán anfitrionas de Premios Lo Nuestro 2026

Premios Lo Nuestro 2026 reunirá a Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina en la conducción

Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina se preparan para conducir Premios Lo Nuestro 2026, en una edición que promete celebrar lo mejor de la música latina con estilo, carisma y poder femenino.

El 19 de febrero de 2026 se celebrará una nueva edición de Premios Lo Nuestro, una de las ceremonias más importantes de la música latina. La organización confirmó que la gala estará conducida por Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, tres figuras con amplia trayectoria en el entretenimiento y la televisión hispana.

Las presentadoras encabezarán la noche en la que se reconocerá a los artistas más destacados del año, en un evento que combina música, espectáculo y presencia de figuras internacionales.

Thalía vuelve al escenario con nominaciones incluidas

Para Thalía, esta edición tiene un significado especial. Además de asumir nuevamente el rol de anfitriona, la artista mexicana llega con dos nominaciones: una en la categoría Mejor Combinación Femenina y otra en Colaboración de Música Mexicana del Año.

Con una carrera consolidada que incluye 30 sencillos en el top 10 y más de 50 millones de discos vendidos a nivel mundial, la cantante, actriz y empresaria regresará por cuarta ocasión como host de Premios Lo Nuestro, tras haberlo hecho en 1995, 2020 y 2025.

Nadia Ferreira consolida su presencia en grandes galas

Nadia Ferreira refuerza su posicionamiento como una de las figuras más visibles del espectáculo latino. En 2025, condujo la Noche de Estrellas de esta misma ceremonia y también fue anfitriona de Premios Juventud, junto a Clarissa Molina y Alejandra Espinoza.

Modelo, empresaria y filántropa, Ferreira fue Miss Universo Paraguay 2021 y primera finalista en el certamen internacional. Además, en 2025 fue reconocida como una de las Top 100 Latinas Más Poderosas por HOLA! USA y como una de las Líderes de Paraguay por Forbes Paraguay.

Clarissa Molina: una meta más en su carrera televisiva

Para Clarissa Molina, regresar a la conducción de Premios Lo Nuestro marca un paso más en la consolidación de su carrera televisiva, especialmente al recordar que hace una década su sueño de estar frente a las cámaras comenzaba a tomar forma.

La presentadora dominicana es una de las figuras estelares del programa Gordo y La Flaca, ganó Nuestra Belleza Latina VIP en 2016 y recibió un Emmy Award en 2018. También ha participado en producciones cinematográficas como Qué León, Los Leones y Diario, Mujer & Café.

Molina ya fue anfitriona de Premios Lo Nuestro 2024 y Backstage Host en 2019, y además conduce el pódcast Claríssima, transmitido por Univision y UNIMÁS.

Cómo votar en Premios Lo Nuestro 2026

Este año, Premios Lo Nuestro cuenta con 248 nominados distribuidos en 44 categorías, y el público tendrá un rol clave en la elección de los ganadores.

La votación se realizará a través de un proceso digital habilitado en la plataforma oficial del evento www.premiolonuestro.com/vota. Para participar, los usuarios deberán registrarse con un correo electrónico válido y ser mayores de edad. Las categorías están organizadas en cinco bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana, permitiendo votar por un artista en cada una antes de enviar el sufragio.

