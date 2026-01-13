Bad Bunny, Carín León y Rauw Alejandro lideran las nominaciones a Premio Lo Nuestro

Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro lideran las nominaciones a Premio Lo Nuestro

Los más nominados: Rauw Alejandro, Bad Bunny y Carín León encabezan la lista de Premio Lo Nuestro.

Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, junto al cantante mexicano Carín León, lideran las nominaciones a Premio Lo Nuestro al sumar diez candidaturas cada uno, según informó Univision, cadena organizadora de los galardones.

La ceremonia se realizará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami y reconocerá a los artistas, canciones y álbumes “que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop y urbano”.

Una premiación que refleja la diversidad de la música latina

En total, las nominaciones abarcan 44 categorías, lo que, de acuerdo con la organización, evidencia “el impacto global y la diversidad de la música latina”en la industria musical actual.

Entre los aspirantes a Artista del Año figura Bad Bunny, quien compite con Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Shakira.

Canciones nominadas a Mejor Canción

En la categoría Mejor Canción, los temas nominados son:

DTMF, de Bad Bunny

El amor de mi herida, de Carín León

Imagínate, de Danny Ocean y Kapo

Khé?, de Rauw Alejandro y Romeo Santos

Latina foreva, de Karol G

Me jalo, de Fuerza Regida y Grupo Frontera

No me sé rajar, de Alejandro Fernández

Otra noche (feat. Darell), de Myke Towers

Soltera, de Shakira

Álbumes que compiten por el premio principal

Por el galardón a Álbum del Año compiten:

¿Y ahora qué +?, de Alejandro Sanz

111Xpantia, de Fuerza Regida

Babylon Club, de Danny Ocean

Cosa nuestra, de Rauw Alejandro

Debí tirar más fotos, de Bad Bunny

Eterno, de Prince Royce

Island Boyz, de Myke Towers

La ciudad, de Alleh y Yorghaki

Palabra de to’s (Seca), de Carín León

Tropicoqueta, de Karol G

Tras los cuatro artistas con mayor número de nominaciones, Beéle, Fuerza Regida y Karol G registran ocho candidaturas cada uno.

Nuevas voces y presencia de la música mexicana

En la lista de artistas emergentes destacan Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso.

Mientras tanto, en la categoría de Música Mexicana figuran Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, permitiendo a los seguidores elegir a sus favoritos en cada categoría.