Arranches y ‘bujiazos’, los delitos más comunes en el Centro Histórico de Quito

El robo a un influencer extranjero reactiva el debate sobre los riesgos al turismo y al control del espacio público

Inseguridad. Los robos constantes a personas y autos motivaron el despliegue de militares para patrullajes preventivos en el bulevar de la avenida 24 de Mayo.

Un robo violento ocurrido en pleno corazón del Centro Histórico de Quito generó alarma, debido a la inseguridad que aqueja a una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la capital. El hecho tuvo como víctima a un influencer coreano, quien fue atacado mientras recorría el bulevar de la avenida 24 de Mayo, un sector patrimonial que en los últimos años ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de moradores y comerciantes.

Video viral expone inseguridad en zona turística de Quito

El robo se perpetró el pasado 16 de enero, pero se conoció públicamente en estos días, cuando un video del ataque se viralizó en redes sociales a escala nacional e internacional. En el video se observa cómo tres sujetos le arrebatan el teléfono celular al turista extranjero e intentan robarse también su cámara y moto. La escena no solo generó indignación ciudadana, sino que reabrió el debate sobre el retorno de modalidades delictivas que se creían superadas en esta zona patrimonial de la urbe, como el ‘arranche’.

El impacto del hecho trasciende el ámbito policial. Ocurre en un momento en el que el país busca fortalecer el turismo como motor económico y afecta directamente la imagen de Quito como destino seguro para visitantes nacionales y extranjeros.

Además, abona a la percepción de inseguridad. Según la más reciente encuesta de Quito Cómo Vamos, la inseguridad lidera los factores que afectan la calidad de vida de los quiteños, con un 86 %.

En el distrito Manuela Sáenz, donde se ubica el Centro Histórico, el 32 % de los encuestados consideran inseguros los espacios urbanos como parques, plazas y calles, frente a un 40 % que los percibe como seguros. Un dato que llamó especialmente la atención es que el 73 % de las personas que fueron víctimas de la delincuencia en este distrito no denunciaron los hechos, lo que evidenciaría la desconfianza en el sistema y una elevada ‘cifra negra’ del delito.

Moradores y comerciantes aseguran que el robo al influencer no es un caso aislado. Un comerciante con más de 12 años de trayectoria en el bulevar compara la situación con sectores conflictivos del país. “Esto es como ‘la entrada de la 8’ en Guayaquil, así de ‘macho’”, afirma y explica que el congestionamiento vehicular facilita los robos y que los delincuentes aprovechan tanto el tráfico como la presencia de turistas para actuar.

Controles. Militares realizan el perfilamiento preventivo e inspecciona a los sospechosos y sus pertenencias en el Centro Histórico. GUSTAVO GUAMAN

Arranches y ‘bujiazos’, los delitos más comunes en la zona

“Aquí hay por lo menos unos 50 ladrones, tienen líder y se coordinan. Cuando ven una moto policial, ya se avisan entre ellos”, relata mientras pide mantener su nombre en reserva. Desde hace años, dice, han pedido presencia permanente de al menos cuatro policías en puntos estratégicos del sector. Pero eso no ha ocurrido.

El Centro Histórico cuenta con Policía de Turismo y operativos conjuntos para proteger a los visitantes.

subcomandante Rolando Beltrán, Distrito Manuela Saénz

Otro testimonio es el de Gio Bagua, comerciante que fue víctima de la delincuencia. Su local fue vaciado hace algunos meses, con pérdidas que bordean los 15.000 dólares.

En los cuatro años que lleva en la zona, asegura haber sido testigo de constantes robos a turistas y de cómo los delincuentes se camuflan entre la informalidad. Cuenta que tras intervenir para evitar el ataque a un cliente, al día siguiente fue amenazado en su propio negocio. Esa experiencia lo llevó a tomar la decisión de abandonar el sector. “Ellos hacen más inteligencia que la misma policía”.

De acuerdo con la Comandancia de la Policía Nacional del distrito Manuela Sáenz, los delitos más recurrentes en el sector son los robos de oportunidad (conocidos como ‘arranches’) y los denominados ‘bujiazos’. Rolando Beltrán, subcomandante del distrito, reconoce la preocupación ciudadana, pero asegura que existe presencia policial permanente. Asevera que la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana se encuentra en la av. 24 de Mayo y Bahía de Caráquez, a dos cuadras del lugar exacto del robo.

El bulevar de la plaza 24 de Mayo es considerado un punto critico debido a los contantes robos y la presencia de habitantes de calle. GUSTAVO GUAMAN

Concejales y ciudadanía cuestionan control del espacio público en Quito

Beltrán sostiene que en 2025 se realizaron entre cinco y seis detenciones en ese mismo punto por delitos similares y que la policía actúa de manera inmediata ante cualquier alerta. “La presencia policial va a permanecer. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo y los detenidos han sido puestos a órdenes de la autoridad competente”, señala, e insta a la ciudadanía a denunciar los delitos para que los responsables puedan ser procesados y sentenciados.

Desde la institución se reconoce que uno de los problemas más complejos del Centro Histórico es la presencia de habitantes de calle y el consumo de alcohol en espacios públicos, factores que inciden en la percepción de inseguridad. La Fuerza Pública asegura que trabaja con el Municipio y otras entidades, a través de operativos permanentes y programas como Ciudad Segura; además del despliegue de la Policía de Turismo en zonas de alta afluencia como La Basílica, Plaza Grande, San Francisco, La Ronda y el propio bulevar 24 de Mayo.

La inseguridad del centro está vinculada a la informalidad, abandono municipal y falta de controles sostenidos.

Pablo Buitrón coordinador de Defensa del Centro Histórico

No obstante, desde el ámbito político y ciudadano surgen cuestionamientos más profundos. El concejal Michael Aulestia sostiene que el Cabildo debe retomar el control efectivo del espacio público en el Centro Histórico. A su criterio, la proliferación de ventas ambulantes, cachinerías y hechos delictivos ha generado un grave deterioro del sector. “El robo al influencer no es un hecho aislado, es una muestra de que el espacio público sigue sin control”, advierte.

En la misma línea, Pablo Buitrón, coordinador de Defensa del Centro Histórico, considera que la inseguridad está estrechamente vinculada con la informalidad y la falta de controles sostenidos. Indica que existen sectores como la calle Imbabura y la propia 24 de Mayo donde la informalidad y el delito conviven. Y denunció que las casas abandonadas se han convertido en guaridas de delincuentes. “No basta con pintar fachadas. Se necesita una recuperación integral del espacio, incluso con procesos de expropiación si es necesario”, opina el representante.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos del Municipio, desde el 21 de agosto de 2024 se implementa la Estrategia de Cuidado y Conservación del Centro Histórico. Desde el inicio de su aplicación hasta el 19 de enero, se han registrado 137.754 exhortos verbales emitidos, el retiro de 313.334 comerciantes autónomos no regularizados, la atención integral a 21.771 habitantes de calle y el retiro de 10.177 libadores del espacio público.

