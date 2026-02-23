¿De qué trata El Museo de la Inocencia? La serie turca romántica conquista Netflix

Basada en la célebre novela de Orhan Pamuk, la serie aborda un romance atravesado por el tiempo y las diferencias sociales.

La adaptación de la novela se ha convertido en una de las producciones más ambiciosas de la plataforma en lo que va del año.

El Museo de la Inocencia se estrenó globalmente en Netflix el 13 de febrero de 2026, y rápidamente se colocó entre los títulos más comentados de la plataforma este año. La producción adapta para la pantalla chica la novela homónima del Nobel de Literatura Orhan Pamuk, ofreciendo un romance profundo y complejo ambientado en la Estambul de los años 70.

Protagonizada por Selahattin Paşalı y Eylül Lize Kandemir, la historia sigue a Kemal, un joven de clase alta, y su relación secreta con Füsun, una pariente lejana de origen humilde. A lo largo de nueve episodios, la serie explora el deseo, el anhelo y las oportunidades perdidas mientras desafía las convenciones sociales de la época.

La novela del Nobel que cobró vida

Esta no es solo una historia de amor tradicional: se basa en una narrativa de múltiples capas que profundizan en cómo los recuerdos, los objetos y las emociones forman parte del paisaje afectivo de sus protagonistas. Esta misma idea inspiró un museo real en Estambul, también llamado 'El Museo de la Inocencia', donde se exhiben objetos que evocan la trama original del libro.

Selahattin Paşalı y Eylül Lize Kandemir como Kemal y Füsun. NETFLIX

La serie mantiene ese espíritu, trasladando a la pantalla elementos que van más allá del romance para retratar tensiones de clase, pasiones discretas y un retrato íntimo de la ciudad y sus cambios durante una década crucial.

Una producción turca con alcance global

Dirigida por Zeynep Günay y escrita por Ertan Kurtulan, la adaptación fue producida por la reconocida casa Ay Yapım, responsable de algunas de las series más exportadas de la televisión turca. Con un elenco sólido y un enfoque estético cuidado, la producción combina drama de época con una sensibilidad moderna que ha conectado con el público internacional desde su llegada al catálogo de Netflix.

