Revelan el tráiler de la última temporada de La Primera Vez, podrá verse en Netflix

La cuarta y última temporada de La Primera Vez llegará a Netflix con 12 episodios que cierran la historia

Netflix presentó el tráiler oficial de la cuarta temporada de La Primera Vez, la serie colombiana que conquistó audiencias en América Latina.

Netflix presentó el tráiler oficial de la cuarta temporada de La Primera Vez, la serie colombiana que conquistó audiencias en América Latina y se convirtió en un fenómeno cultural. El avance muestra escenas cargadas de tensión, romance y traición, enmarcadas en la Colombia de los años 80, un periodo marcado por la violencia y la incertidumbre.

Los protagonistas, Camilo y Eva, enfrentan los dilemas de la adultez, la identidad y el amor, mientras la amistad de su grupo se pone a prueba en un entorno cada vez más hostil. El tráiler plantea la pregunta central: ¿podrá la tribu sobrevivir a la tormenta que se avecina?

Una producción pionera en Colombia

La Primera Vez fue la primera serie producida íntegramente en Colombia para Netflix, y desde su debut en 2023 rompió récords de sintonía. Ambientada inicialmente en los años 70 y luego trasladada a los 80, la ficción ha explorado temas como la juventud, la represión social, la violencia política y el despertar emocional de una generación.

La cuarta temporada contará con 12 episodios que cerrarán definitivamente la historia del grupo del colegio José María Root. Según Netflix, el desenlace busca dar un cierre coherente y emotivo a las tramas que han acompañado a los personajes durante tres años.

Fecha de estreno y expectativas

La plataforma confirmó que la temporada final estará disponible a partir del 18 de marzo en todo el mundo. Los seguidores podrán ver los episodios completos desde esa fecha, lo que ha generado gran expectativa en redes sociales, donde el tráiler ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

Los creadores de la serie señalaron que el final no solo busca resolver las historias personales de los protagonistas, sino también reflejar el impacto de la violencia en la juventud colombiana de la época. La producción promete escenas intensas y giros narrativos que marcarán el cierre de una de las series más exitosas de la región.

Hasta el 18 de marzo los usuarios podrán ponerse al día viendo las tres temporadas previas, que suman un total de 33 capítulos disponibles en Netflix. Todos ellos están accesibles en la plataforma, al igual que ocurrirá con la cuarta y última entrega.

