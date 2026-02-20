¿Heredó Euphoria la 'maldición' de Glee? Esto es lo que dicen los fanáticos

La reciente muerte de Eric Dane y los conflictos del elenco han llevado a algunos a comparar la serie con el musical.

El término 'maldición televisiva' ha acompañado durante años a Glee, una producción que desde su estreno en 2009, se ha visto marcada por tragedias fuera de la ficción. Hoy, algunos seguidores comienzan a trazar un paralelo con Euphoria serie que, a pesar de su impacto cultural, ha enfrentado pérdidas y tensiones internas dentro de su elenco.

Más que una afirmación categórica, la idea circula como una narrativa construida por la propia comunidad de fanáticos, quienes han identificado una serie de patrones que, según su lectura, evocan lo ocurrido con la serie musical de los 2000.

Lo cierto es que, la conversación en torno a la producción original de HBO no es reciente. El futuro de la serie ha sido incierto desde hace un tiempo, especialmente tras los retrasos en el desarrollo del guion de la tercera temporada. Además que, durante ese periodo, parte del elenco decidió apartarse del proyecto, lo que alimentó especulaciones sobre la dirección creativa de la historia y abrió el debate sobre si la narrativa podría sostenerse o incluso si la serie debería continuar.

Qué es realmente la 'maldición' de Glee

Glee: La serie maldita, es el documental en formato televisivo que intenta explicar los sucesos trágicos que rodean el musical. Warner TV

El término 'maldición de Glee' se refiere a una serie de tragedias que marcaron la historia detrás de la producción de FOX. Sin embargo, estos hechos no responden a ningún fenómeno sobrenatural, sino a una sucesión de eventos desafortunados que, amplificados por la mediatización y la conversación constante en redes sociales, fueron construyendo esa narrativa colectiva.

El punto de quiebre fue la muerte de Cory Monteith en 2013, a los 31 años, a causa de una sobredosis accidental. Años más tarde, en 2018, Mark Salling, quien interpretó a Noah Puckerman, falleció por suicidio mientras enfrentaba un proceso judicial por posesión de material de abuso infantil, un caso que había sido confirmado por las autoridades. Mientras que en 2020, la muerte accidental de Naya Rivera tras ahogarse en el Lago Piru terminó de consolidar la idea de una supuesta “maldición” en torno al elenco.

A estos hechos se sumaron otras controversias públicas, como las acusaciones de comportamiento racista contra Lea Michele o el caso de violencia intrafamiliar entre Melissa Benoist y Blake Jenner, quienes se conocieron durante la grabación de la serie. La acumulación de tragedias y escándalos llevó a que parte del público comenzara a utilizar el término “maldición” para describir el destino trágico que, con el paso de los años, pareció rodear a algunos de sus protagonistas.

Sin embargo, más que un patrón místico, se trata de una narrativa construida a partir de eventos reales que afectaron a personas concretas, en contextos distintos y complejos. Con el tiempo, el concepto trascendió a la serie misma y se convirtió en una etiqueta cultural: cada nueva dificultad asociada a sus exintegrantes reavivaba el debate. Así, la “maldición de Glee” terminó siendo menos una explicación y más una forma de procesar colectivamente pérdidas que marcaron a una generación de espectadores.

¿Hay un eco de 'maldición' en Euphoria?

No es ningún secreto que Euphoria también ha atravesado un periodo de inestabilidad que, para algunos sectores del público, ha despertado comparaciones con lo ocurrido en Glee. No se trata de una cadena de tragedias idéntica, pero sí de una acumulación de conflictos, pérdidas y rumores que han alimentado narrativas similares en redes sociales.

euphoria agarró la maldición de glee no puede ser https://t.co/z8MS2Ooxqq — ano (@not_anxx) February 20, 2026

El rodaje de la tercera temporada ha estado marcado por retrasos significativos y una serie de salidas definitivas. Barbie Ferreira confirmó que no regresará como Kat, aclarando que su partida fue una "decisión mutua" junto al creador Sam Levinson, luego de que circularan versiones sobre tensiones creativas. Por su parte, Storm Reid también anunció que no formará parte de la nueva entrega, señalando conflictos de agenda y nuevos proyectos personales.

A esto se suma la muerte de Angus Cloud en 2023, una pérdida que impactó tanto al elenco como a la audiencia y que deberá ser abordada narrativamente en la próxima temporada. Aunque el contexto es distinto al de Glee, la tragedia volvió a colocar sobre la mesa la conversación sobre la presión que enfrentan jóvenes actores en producciones de alto perfil.

Angus Cloud como Fezco durante la segunda temporada de la serie. HBO

En paralelo, surgieron reportes sobre un supuesto distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, alimentados por diferencias políticas y controversias externas. Sin embargo, no existe confirmación oficial de una enemistad directa, y gran parte de estas versiones provienen de especulaciones mediáticas.

Asimismo se levantaron acusaciones sobre jornadas laborales extensas y un ambiente “tóxico” en el set, algo que HBO negó públicamente. Actores como Colman Domingo defendieron el entorno creativo, mientras que distintos reportes señalaron que el fuerte control autoral de Levinson sobre los guiones habría contribuido a los retrasos en la producción.

Y más recientemente se suma a la cadena la muerte de Eric Dane, el 19 de febrero; si bien Dane no representaba el mayor foco de la serie, su arco está lejos de terminar. De manera preliminar se conoce que las escenas correspondientes a su personaje en esta temporada están completas.

Más que hablar de una 'maldición', el caso de Euphoria revela cómo las narrativas de crisis se construyen en tiempo real en la era digital. La combinación de tragedia, tensiones creativas y exposición mediática masiva tiende a transformar cualquier conflicto en un relato mayor, casi mítico, replicando un patrón que ya se había visto años atrás con Glee.

