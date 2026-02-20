El homenaje póstumo que Grey's Anatomy le hará a Eric Dane

Los responsables de la serie, donde el actor estuvo en 139 capítulos, aseguraron que recordarán a Dane en el próximo episodio

La muerte del actor Eric Dane ha provocado un duro golpe a la televisión estadounidense, pero sobre todo a los fanáticos de Grey's Anatomy. Es que el papel de Mark Sloan es uno de los más queridos de la serie aunque no aparece regularmente desde la novena temporada.

Es por eso que los realizadores de la serie estadounidense (que va por su temporada 22) confirmaron que se realizará un homenaje póstumo a Dane. El intérprete apareció en 139 episodios en total desde su primera escena en la segunda temporada, hasta su última participación en la temporada 17, donde Mredith Grey (interpretada por Ellen pompeo) lo ve en sueños.

Según se informó, la serie le dedicará el episodio 11 de la presente temporada que se emitirá en Estados Unidos este 26 de febrero por el canal ABC.Y que posteriormente se podrá ver en Disney+ en todo el mundo.

“Estamos profundamente tristes por la pérdida de Eric Dane. Su inmenso talento e inolvidable presencia en Grey's Anatomy causó un impacto duradero en el público de alrededor del planeta, y su valentía y gracia mientras batallaba contra el ELA ha inspirado a muchos”, comunicaron desde el canal ABC.

¿De qué murió Eric Dane?

Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026, a los 53 años, después de una valiente lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las funciones musculares de manera progresiva.

La noticia llega casi un año después de que Dane revelara su diagnóstico en 2025, enfrentando la enfermedad con coraje hasta el final. En los últimos meses, la salud de Dane experimentó un deterioro significativo. A pesar de las dificultades, incluyendo la necesidad de utilizar una silla de ruedas y problemas para hablar, el actor mantuvo una actitud positiva y un espíritu de lucha inquebrantable.

Otros personajes de Eric Dane

Dane también es conocido por su reciente interpretación de Cal Jacobs en la popular serie Euphoria. Además de estos papeles emblemáticos, su carrera incluyó roles importantes en producciones como The Last Ship y Charmed, donde su talento fue igualmente aclamado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!