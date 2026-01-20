Netflix ofrece 82.700 millones en efectivo por Warner Bros. Discovery

Netflix revisó su propuesta de compra de Warner Bros. Discovery y ahora la oferta será íntegramente en efectivo

Netflix mejoró su oferta para la compra de Warner, ahora será en efectivo.

El gigante del streaming Netflix ha dado un paso decisivo en su intento por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD). La compañía anunció que su oferta revisada será íntegramente en efectivo, por un valor de 82.700 millones de dólares, lo que representa una de las transacciones más grandes en la historia del entretenimiento.

La propuesta mantiene el precio de 27,75 dólares por acción, pero elimina la combinación de pago mixto que incluía efectivo y acciones. Con esta modificación, Netflix busca agilizar la aprobación de la operación y convencer a los accionistas de WBD de que su oferta es más sólida que la presentada por Paramount Skydance, su principal competidor en la negociación.

Discovery Global, la nueva compañía

CNN y otros canales propiedad de WBD pasarán a formar parte de una compañía separada, llamada Discovery Global. Realizará su primera presentación de upfront el miércoles 13 de mayo de 2026.

Discovery Global, conformada por los activos tradicionales de televisión de la compañía, continuará gestionando el inventario publicitario en Estados Unidos vinculado a las propiedades de Warner Bros., incluyendo la plataforma de streaming HBO Max.

En un comunicado, Gunnar Wiedenfels, director financiero de Warner Bros. Discovery y próximo CEO de la nueva división, señaló: “En Discovery Global buscaremos inspirar y empoderar a las audiencias a través de narrativas audaces y contenidos que conecten de manera significativa”

Warner Bros rechaza oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix Leer más

La oferta de Paramount

Paramount ajustó su propuesta para que sea completamente en efectivo y ratificó su intención de adquirir acciones de Warner Bros. Discovery a un precio de 30 dólares por acción. A comienzos de este mes, el director ejecutivo de la compañía, David Ellison, advirtió sobre una posible disputa de poderes, anunciando que propondría la incorporación de un grupo de directores afines a Paramount con el objetivo de tomar el control de la junta de WBD.

Sin embargo, Warner Bros. Discovery rechazó la oferta y defendió que el acuerdo con Netflix, junto con la creación de Discovery Global, coloca a los inversionistas en una posición más favorable.

El presidente de la junta directiva de WBD, Samuel A. Di Piazza, Jr., declaró el martes por la mañana: “Al pasar a una contraprestación íntegramente en efectivo, ahora podemos ofrecer el extraordinario valor de nuestra combinación con Netflix con un nivel aún mayor de certeza, al tiempo que brindamos a nuestros accionistas la posibilidad de participar en los planes estratégicos de la gerencia para potenciar el valor de nuestras marcas icónicas y el alcance global de Discovery Global”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!