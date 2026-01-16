¿Qué ver en Netflix este fin de semana? Tres estrenos que son tendencia hoy

El 2026 comenzó con una ola de novedades en Netflix, y si aún no te has puesto al día con los estrenos, ¡no te preocupes! Hasta el 14 de enero, ya han llegado varias producciones que seguramente querrás ver. Títulos como "Machos Alfa", "Él y Ella", "Agatha Christie: Las Siete Esferas" y "Gente que Conocemos en Vacaciones" son solo algunos de los lanzamientos que han captado la atención de los suscriptores.

Esto es solo el comienzo, Netflix tiene aún más estrenos bajo la manga que te mantendrán pegado a la pantalla. Y si tus planes para este fin de semana incluyen relajarte en la cama con la TV encendida, te tenemos algunas recomendaciones para disfrutar del mejor entretenimiento. Aquí tienes algunas opciones de series y documentales que podrías maratonear:

007: Sin tiempo para morir

Marca el adiós de Daniel Craig como James Bond, en una película que fusiona acción, emoción y una despedida épica para el icónico espía. La historia comienza con un Bond retirado, que disfruta de una vida tranquila junto a Madeleine Swann (Léa Seydoux), su amor complicado del pasado. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando su antiguo amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright), le pide ayuda para una misión peligrosa. Netflix la estrenará este viernes 15 de enero.

¿Cómo se traduce este amor?

En esta nueva serie de Netflix, seguimos la historia de una famosa celebridad y su intérprete mientras enfrentan las dificultades de comunicación y las barreras emocionales durante un reality de citas internacional. Ambos personajes se ven atrapados en un complejo juego de malentendidos, donde las palabras no siempre alcanzan para expresar lo que sienten.

A medida que viajan por el mundo, la serie explora cómo las diferencias culturales y lingüísticas influyen en sus interacciones, especialmente cuando intentan navegar por el ambiente cargado de tensión y emociones de un programa de citas, donde las relaciones humanas son puestas a prueba. Disponible desde este 16 de enero.

El botín

La lealtad y la confianza que mantenía unido a un grupo de policías de Miami se pone a prueba cuando descubren millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado. En un mundo donde las líneas entre el deber y la moral se difuminan, el hallazgo del botín pone a todos los involucrados en una situación peligrosa, pues al correr el rumor sobre la gran cantidad de dinero escondida, el ambiente se llena de desconfianza y tentación. Su estreno es el 16 de enero.

