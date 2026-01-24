Concejal reporta detención de niña ecuatoriana junto a su padre en EE.UU.

El caso de la menor ecuatoriana y su padre se denuncia, tras la detención del niño Liam. Ambos ocurrieron en Minneapolis

Agentes del ICE han intensificado los operativos contra migrantes indocumentados en Estados Unidos.

El concejal de Minneapolis, Jason Chávez, reportó que el ecuatoriano, Elvis Joel Tipán Echeverría, y su hija Chloe, de dos años, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cuando ambos regresaban del supermercado en esa ciudad de Estados Unidos.

Chávez escribió un mensaje en la red social Instagram la tarde del viernes 23 de enero de 2026, en donde relataba la detención de los migrantes ecuatorianos junto a la fotografía de la niña. Según el edil, "un vehículo sospechoso siguió el vehículo de su padre a casa, rompió su ventana y los secuestró. No se proporcionó ninguna orden judicial".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención de Tipán Echeverría, quien fue aprehendido cuando circulaba con su hija en el vehículo, informó la cadena televisiva Telemundo.

De acuerdo con un comunicado del DHS, citado por el medio, "Tipán Echeverría era un inmigrante ilegal procedente de Ecuador que cometió un delito grave al volver a entrar en el país y violó las leyes de esta nación".

Aunque, la autoridad estadounidense no dio detalles sobre la identificación de la menor, señaló que ambos fueron trasladados a un centro federal para indocumentados.

Un fallecido en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales. Leer más

Casos de detenciones de niños causan indignación en Estados Unidos

El caso de Chloe y su padre se conoció horas después de que estallaran protestas en Estados Unidos por la detención de Liam, un niño ecuatoriano de 5 años, quien fue retenido junto a su progenitor, Adrián Alexander Conejo Arias, por agentes del ICE.

La imagen del aislamiento del infante ha desatado indignación en ese país por la política migratoria de Donald Trump.

ICE asegura que el menor fue abandonado por su padre durante la intervención. X: @TheDemocrats

El concejal Chávez solicitó ayuda en redes sociales para "recaudar fondos para los honorarios del abogado, comida y recursos para lograr reunir a la familia" de Chloe.

Gobierno de Ecuador no se pronuncia por la detención de Chloe

EXPRESO solicitó información a la Cancillería sobre la atención al caso de la familia Tipán Echeverría, pero hasta pasadas las 13:00 de este 24 de enero de 2025 no había un pronunciamiento.

Hasta la mañana de este sábado Cancillería solamente se ha referido a Adrián Conejo y su hijo. Ambos, según confirmó, están detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que se ha contactado con las autoridades estadounidenses "para precautelar el bienestar del menor y su padre" y que ha atendido en ese país 41.297 casos de migrantes nacionales que involucran a niños, niñas y familias desde enero de 2024 hasta diciembre de 2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!