Tiroteo en Mineápolis ocurrió durante operativo para detener a ecuatoriano

El sábado 24 de enero, el medio británico Daily Mail informó que agentes federales de Estados Unidos intentaban detener a un ciudadano ecuatoriano antes del tiroteo fatal en el que murió Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, en Minneapolis. Según las autoridades, el operativo derivó en un enfrentamiento que terminó con la muerte del ciudadano estadounidense.

Según el Daily Mail, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, indicó en una rueda de prensa que el hombre que se pretendía detener era José Huerta Chuma, a quien describió como inmigrante indocumentado con un extenso historial delictivo que incluiría agresión doméstica, alteración del orden público y conducir sin licencia. Sin embargo, el medio señaló que no existen registros en tribunales federales bajo ese nombre.

Las autoridades federales sostienen que, mientras los agentes intentaban arrestar a Huerta Chuma, otro individuo, posteriormente identificado como Alex Pretti, se acercó portando una pistola semiautomática de nueve milímetros. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que los agentes intentaron desarmarlo, pero que este se resistió violentamente.

“El agente de la Patrulla Fronteriza disparó en defensa propia, temiendo por su vida y la de otros oficiales”, señaló el DHS en un comunicado citado por el Daily Mail. La institución agregó que paramédicos brindaron atención médica inmediata a Pretti, pero que fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Agentes federales le retiraron el arma a Alex Pretti antes del tiroteo en Mineápolis, según videos difundidos en redes sociales

Pretti, de 37 años, residente de Minnesota y ciudadano estadounidense, recibió los disparos poco después de las 09:00, cerca de la tienda Glam Doll Donuts, en la intersección de la calle 26 y la avenida Nicollet.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Pretti confrontando a los agentes con su teléfono en la mano y, posteriormente, forcejeando con ellos instantes antes de que se escucharan los disparos.

Según el Daily Mail, las imágenes también sugieren que Pretti habría intentado defender a otro civil que fue empujado al suelo, aunque no está claro si se trataba de Huerta Chuma.

En medio del forcejeo, un agente le roció gas pimienta y luego varios oficiales y civiles rodearon a Pretti, momento en el que se produjeron los disparos.

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Pretti portaba dos cargadores y difundió una fotografía del arma que, según dijo, fue recuperada tras el tiroteo.

No obstante, esta versión ha sido cuestionada por grabaciones que aparentemente muestran que el arma fue retirada de Pretti durante el altercado, segundos antes de que fuera abatido, mientras la Policía de Minneapolis indicó que no tenía antecedentes penales graves y contaba con permiso legal para portar armas.

Here's her footage -- it's damning for Trump! pic.twitter.com/KvCDQs3saV — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 25, 2026

