La inseguridad y la viralización golpean al turismo de Ecuador

En varios sitios turístico de Ecuador hay una disminución de turistas extranjeros; desde la pandemia, la cifra de visitantes que gozaba el país no se ha recuperado.

Para Ecuador, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Viceministerio de Turismo, 2018 y 2019 fueron los últimos años en los que el país recibió altas cifras de turistas extranjeros. En esos períodos, 2’535.140 y 2’107.692 personas, respectivamente, visitaron el territorio nacional, marcando un punto alto para el sector turístico.

Sin embargo, tras el impacto de la pandemia, el número de visitantes internacionales disminuyó de manera significativa. Hasta la fecha, este nicho no ha logrado recuperarse por completo, manteniéndose por debajo de los niveles registrados antes de la crisis sanitaria.

La inseguridad como nuevo golpe al turismo

Una de las principales razones de esta caída es la crisis de seguridad que atraviesa el país desde 2024. A los nueve días de iniciado ese año, el presidente Daniel Noboa reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, mediante el Decreto Ejecutivo 111, tras el atentado terrorista perpetrado por el grupo criminal Los Tiguerones en las instalaciones de TC Televisión, en el norte de Guayaquil; un hecho que conmocionó a la ciudadanía y tuvo amplia repercusión mediática.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Ley de Turismo en Ecuador: beneficios, deudas pendientes y lo que falta por ejecutar

El feriado llegó, pero el turismo sigue detenido Leer más

En 2023, la cifra de turistas foráneos ascendió a 1’426.514 personas; sin embargo, luego de ese anuncio, el 2024 terminó con 1’262.463 visitantes. Aunque se ha registrado una leve recuperación -en 2025, Ecuador cerró con 1’372.251 turistas internacionales-, la viralización de videos en los que extranjeros relatan haber sido víctimas de la delincuencia genera preocupación en el sector, ya que la percepción de inseguridad afecta la imagen del país como destino de turismo internacional, señala Sebastián Calle, docente de Turismo de la Universidad Internacional del Ecuador.

La percepción de inseguridad y la decisión de viajar

El académico señala que la percepción de inseguridad se ha convertido en uno de los principales factores que los turistas consideran antes de viajar a un destino. En la actualidad, los viajeros suelen investigar previamente el país que desean visitar y, cuando se enfrentan a contenidos audiovisuales violentos, tienden a interpretarlos no como hechos aislados, sino como situaciones recurrentes, lo que finalmente influye en su decisión de no realizar el viaje.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Luque anuncia que este año se realizarán las expropiaciones del Quinto Puente

Los visitantes suelen cambiar de destino tras ver unas pocas publicaciones negativas, y recuperar la imagen del país puede tomar mucho tiempo. Carlos Larrea Exviceministro de Turismo

También es negativo, explica Jean Paul Pinto, consultor en temas de seguridad, porque contradice las declaraciones previas de Noboa. El presidente ha afirmado, en varias ocasiones, que estaría ganando la guerra contra el crimen organizado, contra la inseguridad, por lo que estas palabras generan incoherencia en su mensaje ante los hechos.

Además, sostiene Pinto, cada vez que se dice que estamos en guerra se produce un efecto de alarma entre la población, sea nacional o extranjera. Esto los ahuyenta, ya que ninguna persona sensata iría a un país donde se percibe un conflicto armado interno, menciona.

LE INVITAMOS A LEER: La inacción abre el camino a normalizar la impunidad en Ecuador

Hay una baja en el turismo receptivo por el aumento de la crisis en materia de seguridad; pero hay sectores que siguen moviéndose turísticamente; hay que cuidar eso. Milushka Lok CEO de Cocoa Travel

La imagen del país, un activo que debe protegerse

Todos estos episodios, señala Carlos Larrea, exviceministro de Turismo, afectan la imagen del país, un activo turístico que debería protegerse cuidadosamente. A pesar de los altos índices de inseguridad, considera que no conviene exagerar los riesgos, ya que Ecuador sigue siendo un destino extraordinario para los visitantes extranjeros y mantener esa percepción positiva es fundamental para el desarrollo del turismo.

Milushka Lok, CEO de Cocoa Travel, una agencia de viajes y operadora turística en Samborondón, dice que Cuenca, Ambato y Loja -que no tienen acceso directo frecuente- son los destinos que más sienten el impacto de esta problemática. Eso, a diferencia de Galápagos, Quito y Guayaquil.

LEA TAMBIÉN: Martha Ramos: “Atacar las finanzas de los medios es la mayor amenaza al periodismo”

El país debería generar un monitoreo permanente de redes sociales para realizar un análisis de reputación digital e identificar la percepción que tienen los turistas de un atractivo. Sebastián Calle Docente de Turismo de la Universidad Internacional del Ecuador

Larrea manifiesta que estos hechos ocurridos en el país son aislados y no definen ni a Ecuador ni a ningún otro país; por ello, recomienda que el Viceministerio transparente y contextualice los hechos para evitar distorsiones. Además, enfatiza que el sector turístico sigue siendo vital para miles de familias, por lo que mantener claridad y precisión en la información resulta fundamental para proteger este motor económico.

Reposicionar al país y reforzar la seguridad turística

El exviceministro recomienda que el Gobierno implemente una campaña de reposicionamiento del país, recordando el caso de Colombia en 2008 con la frase “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, que logró transformar la percepción negativa sobre la inseguridad. Propone, la creación de videos promocionales con testimonios reales de turistas que muestren cómo disfrutaron su visita, para equilibrar la narrativa.

Pinto sugiere aumentar la presencia de uniformados en las zonas turísticas y que patrullen los sitios más concurridos para actuar como elemento disuasivo frente a posibles delitos. Por su parte, Calle plantea que se creen protocolos de ayuda. Además, Lok pide que se les recomiende que siempre estén acompañados por guías certificados.

Efectos. Para los expertos, el que se siga viralizando videos sobre violencia al turista podría generar que disminuya la ocupación hotelera y desempleo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ