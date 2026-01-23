Operativo 'Libertad 55' rescata a comerciante peruano secuestrado en El Empalme

Autoridades informan tras el rescate en El Empalme. El operativo ‘Libertad 55’ logró liberar a un comerciante peruano y desarticular parte de la red criminal.

El trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador y autoridades peruanas permitió el rescate con vida de un comerciante extranjero secuestrado mientras transitaba por carreteras del país.

La acción, ejecutada este 23 de enero de 2026, fue liderada por la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) y dejó como resultado la detención de cuatro ciudadanos ecuatorianos presuntamente vinculados al delito, así como la incautación de armas, municiones y equipos de comunicación. El operativo, denominado Libertad 55, se desarrolló en el cantón El Empalme, en una ruta que conecta a Quevedo y Mocache, zona donde la víctima permanecía retenida.

Coordinación internacional para iniciar el rescate

El caso se activó luego de que los familiares del comerciante, residentes en Perú, denunciaran el secuestro ante la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVINCE) de ese país. “Luego de que los familiares que se encuentran en Perú se contactaron con la unidad DIVINCE, ellos tomaron contacto con la UNASE y se inició la operación para el rescate”, explicó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según información oficial, los secuestradores exigían $20.000 a cambio de la liberación del ciudadano peruano. “Dentro de esta operación exigían, mediante mensajes, a los familiares en Perú la entrega de 20 mil dólares y una prueba de vida de la víctima”, señaló.

Las unidades especializadas ecuatorianas desplegaron técnicas de rastreo, análisis de comunicaciones y seguimiento en campo, lo que permitió ubicar el sitio exacto donde permanecía la víctima. Reimberg destacó que se trató de un procedimiento “muy rápido y muy efectivo” que permitió dar con la ubicación del secuestrado.

Detenciones y evidencias incautadas

Durante la intervención, la Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos ecuatorianos (una mujer y tres hombres), todos mayores de edad y con un historial delictivo previo. Las autoridades confirmaron que los aprehendidos poseen antecedentes penales por diversos delitos, destacando procesos anteriores por robo y tráfico ilícito de sustancias.

En el lugar fueron decomisados cuatro teléfonos móviles, tres armas de fuego, 12 municiones, una radio tipo handy y varias prendas de vestir, elementos que ahora forman parte del proceso investigativo.

La víctima fue hallada en buen estado de salud

Tras la intervención, el comerciante fue localizado con vida y, de acuerdo con el informe policial, se encontraba en buenas condiciones físicas, sin señales visibles de violencia.“Está en muy buenas condiciones, no ha sufrido golpes”, indicó el ministro del interior, John Reimberg, tras el rescate, destacando la rapidez y efectividad del procedimiento ejecutado por la UNASE.

Este viernes 23 de enero, el ciudadano fue puesto bajo custodia policial y posteriormente entregado al cónsul de Perú en Ecuador, quien se encargará de los trámites para su reencuentro con los familiares.

UNASE refuerza ofensiva contra secuestros y extorsiones

Desde el Ministerio del Interior se destacó el accionar de la UNASE, unidad que mantiene operativos permanentes en todo el país frente al aumento de delitos como el secuestro y la extorsión. El caso Libertad 55 se suma a otras intervenciones recientes que evidencian la cooperación internacional y la respuesta inmediata ante delitos transnacionales, especialmente en zonas de alto tránsito comercial.

En ese contexto, la UNASE también frustró un intento de incendio en un patio de vehículos del norte y centro norte de Guayaquil, donde los implicados realizaron amenazas con disparos y exigieron $500.000 para no atentar contra las instalaciones. Durante el operativo fue aprehendido un menor de edad, señalado como responsable de intentar quemar el lugar, tras una persecución policial.

La investigación policial permitió la captura del resto de los involucrados en la red delictiva. Entre los aprehendidos figuran los titulares de las cuentas bancarias en la provincia de Manabí, donde se debía depositar el dinero de las extorsiones. Simultáneamente, la acción coordinada logró la detención de otros presuntos extorsionadores en Guayaquil, asestando un golpe integral a esta estructura criminal.

