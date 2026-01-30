¿Qué pasará con la matriculación vehicular en Quito tras el cierre de la ANT?

La Agencia Metropolitana de Tránsito espera un pronunciamiento oficial por parte de la ANT

El 1 de febrero de 2026 se iniciaba la calendarización para la revisión y matriculación.

El cierre por 30 días de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), dispuesto por el Gobierno en medio de una investigación por presunta corrupción, ha generado dudas entre los conductores, especialmente sobre la continuidad de los trámites de matriculación vehicular en Quito.

Te invitamos a leer: Operativo de la Policía y Fiscalía descubre presunta red de corrupción en la ANT

Ante este escenario, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se mantiene a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la ANT respecto a la operatividad del sistema informático AXIS 4.0, plataforma fundamental para los procesos de matriculación a escala nacional.

Metro de Quito firma contrato para los estudios de extensión hasta La Ofelia Leer más

El calendario de matriculación correspondiente al dígito 1 estaba previsto para iniciar el próximo 2 de febrero. Sin embargo, la AMT señaló que, de no existir condiciones técnicas para ejecutar el trámite, se informará oportunamente a la ciudadanía sobre una posible postergación y, de ser necesario, la eliminación de la multa asociada.

La entidad municipal también aclaró que los trámites relacionados con la emisión de licencias de conducir no son competencia de la AMT, por lo que cualquier novedad en ese ámbito dependerá exclusivamente de las decisiones que adopte la ANT.

Mientras tanto, se recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información, donde se comunicará de forma clara y oportuna si los servicios de matriculación vehicular en Quito continúan con normalidad o entran en una suspensión temporal.

¿Qué ocurrió en la ANT?

El cierre de la ANT se da tras un operativo ejecutado la mañana de este 30 de enero de 2026 por la Policía Nacional y la Fiscalía, que destapó una presunta red de corrupción dentro de la institución. La intervención dejó nueve personas detenidas y 19 allanamientos en varias provincias del país.

RELACIONADAS Joven fue aprehendida tras hallazgo de droga en vivienda del sur de Quito

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura investigada estaría vinculada a la venta ilegal de licencias de conducir y a la asignación irregular de frecuencias y rutas de transporte, mediante cobros clandestinos que habrían provocado un perjuicio millonario al Estado. La ANT permanecerá cerrada durante 30 días mientras avanzan las investigaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!