Joven fue aprehendida tras hallazgo de droga en vivienda del sur de Quito

Agentes llegaron a la casa en donde encontraron 367 paquetes de sustancias ilícitas

En otro operativo, la Policía detuvo a un hombre implicado en el delito de robo y extorsión, en La Floresta.

Más de 300.000 dosis de marihuana salieron de circulación tras un allanamiento a una vivienda ubicada en Guamaní, en el sur de Quito, utilizada para el acopio de droga, según la Policía.

El 28 de enero de 2026, agentes llegaron a la casa en donde encontraron 367 paquetes de la sustancia. De acuerdo con la institución, el inmueble era utilizado como centro de acopio y distribución de droga. En el lugar fue aprehendida una joven de 21 años, quien presuntamente custodiaba la mercadería.

El comandante de la Policía de la Zona 9, Patricio Armendáriz, informó que la droga sería comercializada en el centro de Quito. El cargamento está valorado en más de $ 70.000 y representa alrededor de 300.000 dosis que no llegarán al mercado ilegal.

Durante el operativo, los agentes también encontraron a una menor de dos años que acompañaba a la joven aprehendida, quien no registra antecedentes penales. La niña fue puesta bajo custodia de la Dinapen, mientras se activaron los protocolos de protección correspondientes.

Asimismo, la sustancia ilícita fue trasladada a las bodegas de la Policía Antinarcóticos para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia.

Detenidos pro robo a un local

En otro operativo, la Policía aprehendió a dos hombres por el presunto delito de receptación. El caso está relacionado con un robo ocurrido el 3 de enero a un local comercial del sur de Quito, donde delincuentes sustrajeron accesorios de vehículos y otros artículos, causando un perjuicio económico estimado en 2.000 dólares.

Tras labores investigativas, los uniformados localizaron los objetos robados en un inmueble y procedieron a la aprehensión de los sospechosos, quienes no registran antecedentes penales. Durante la intervención se recuperaron 22 neumáticos, siete autopartes, 12 planchas de cabello y cartuchos sin percutir.

Todos los indicios fueron ingresados en cadena de custodia para los trámites legales, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos casos.

