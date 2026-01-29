Tumbaco: vecinos advierten peligro para peatones en acera de plaza comercial

Para los moradores, el principal problema radica en los retiros de la construcción

Con la construción, la acera se redujo. Apenas una persona puede camilar por allí.

Caminar por la intersección de las calles Oswaldo Guayasamín y Juan Montalvo, en Tumbaco, se ha convertido en un viacrucis para los vecinos del sector. La movilidad ya era compleja debido al intenso flujo vehicular, la presencia de comercios formales e informales y la reducción progresiva del espacio para los peatones.

La situación, aseguran los moradores, se agravó por la construcción de una plaza comercial en la zona. Denuncian que la vereda fue reducida y que, además, se levantó una especie de muro que no está al nivel de la calzada, lo que representa un riesgo para quienes transitan a pie y se ven obligados a bajar a la vía.

Carmen Llerena, integrante del colectivo Centro de Tumbaco, Patrimonio del Valle, explicó que han conocido sobre una presunta disposición del área jurídica de la Administración Zonal de Tumbaco para extinguir la licencia del proyecto, debido a que no se habrían cumplido los planos aprobados.

Según indicó, el problema radicaría en los retiros de la construcción, ya que este tipo de edificaciones debe incorporar parte del espacio privado al uso público.

“La vereda que dejaron es mínima y el muro no está a nivel de la calle. Esto obliga a los peatones a caminar por la vía, en una zona donde hay comercios y unidades educativas. Pedimos que se respete el espacio público y la normativa vigente”, señaló Llerena.

Rosa Hidalgo, también miembro del colectivo ciudadano, recordó que el proyecto debía cumplir con un retiro lateral y frontal de cinco metros. Asimismo, indicó que desde el inicio de la obra solicitaron un plan de movilidad para el sector.

Un tema que se analiza en el ámbito jurídico

Por su parte, el administrador zonal de Tumbaco, Julio Valdivieso, explicó que se trata de un proceso de carácter jurídico. Precisó que en Quito existen entidades colaboradoras que revisan los planos y emiten certificados de conformidad, tras lo cual el Municipio aprueba los permisos, aunque estos pueden ser revisados posteriormente.

“Es un proceso legal y, una vez concluido, se determinará si existió o no una infracción”, recalcó Valdivieso.

En diciembre pasado, EXPRESO consultó a la empresa promotora del proyecto. Su vocera, Érika Vaca, aseguró que la obra cumple con toda la normativa vigente. Sostuvo que los problemas de movilidad no son generados por la plaza comercial, sino que son preexistentes y responden a la falta de acciones correctivas por parte de las autoridades competentes.

Vaca añadió que el proyecto cuenta con los parqueaderos requeridos y accesos adecuados.

