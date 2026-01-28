Ministro Reimberg sobre el Centro Comercial Montúfar: "Se vienen cositas"

En un operativo, la Policía retuvo a un hombre con tres teléfonos

El 27 de enero de 2026, la Policía realizó un operativo en los exteriores del Centro Comercial Montúfar.

Las alertas sobre la presunta venta de artículos de dudosa procedencia en el Centro Comercial Montúfar motivaron un pronunciamiento del ministro del Interior, John Reimberg, quien anunció la ejecución de operaciones interinstitucionales para intervenir este espacio comercial.

El 27 de enero de 2026 en los exteriores del centro comercial se realizó un operativo, donde la Policía retuvo a tres personas en calles aledañas.

Durante los registros se encontraron varios objetos sin justificación de origen: uno de los retenidos portaba tres teléfonos celulares, otro un PlayStation sin documentación y un tercero llevaba $ 230 en billetes de distintas denominaciones. Además, las autoridades hallaron una funda con cuatro cartuchos abandonada en la vía pública.

Al respecto, el coronel Patricio Armendáriz, comandante de la Zona 9, explicó que estos controles buscan prevenir la comercialización de productos de procedencia ilícita y frenar lo que calificó como un “círculo vicioso” de venta de objetos presuntamente robados.

Intervención interinstitucional

Sin embargo, fue el ministro Reimberg quien elevó el tono del debate. En una entrevista con Radio Sucesos, aseguró que el Gobierno prepara nuevas acciones. “Se vienen cositas, vienen operaciones”, afirmó.

El funcionario indicó que antes del operativo del 27 de enero hubo un “run run” que alertó a comerciantes sobre una posible intervención, lo que, según dijo, provocó que se retiraran productos del lugar.

“Es lo correcto, que tengan miedo, que sepan que vamos a ir”, sostuvo Reimberg, al señalar que las operaciones se ejecutarán sin previo aviso. Añadió que en cualquier momento liderará personalmente una intervención junto a varias entidades del Estado para desarticular las presuntas actividades irregulares en el centro comercial.

Cuestionamientos al Municipio

El ministro también cuestionó la actuación del Municipio de Quito. “Si el Municipio no tiene la capacidad, que ha demostrado que no hace nada, lo vamos a hacer nosotros”, manifestó, asegurando que la ciudadanía se enterará en poco tiempo de una operación realizada por el Gobierno Nacional, con participación de la Policía y otras entidades.

Ayer, 27 de enero, el Concejo Metropolitano tenía previsto tratar la situación del CC Montúfar, que cuenta con más de 400 locales, de los cuales el 15 % pertenece al Municipio. A la sesión estaban convocadas dependencias como la Secretaría de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para presentar medidas administrativas, de seguridad y un plan de acción. No obstante, el punto no fue tratado.

