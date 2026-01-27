Violencia en Quito: lo que se sabe del triple crimen en Oyacoto

Los cuerpos estaban en una especie de criadero de gallos de pelea en Oyacoto

El crimen de los tres hombres ocurrió durante la tarde del lunes 26 de enero de 2026.

Las muertes violentas no cesan en Quito. La tarde del 26 de enero de 2026 se registró un nuevo hecho criminal en el sector de Oyacoto, en el norte de Quito.

Te invitamos a leer: ¿Expropiar, demoler o regular? El futuro del Centro Comercial Montúfar en Quito

Los cuerpos de las tres víctimas mortales fueron hallados en un descenso de aproximadamente 50 metros, en una especie de criadero de gallos de pelea.

Según información proporcionada por la Policía Nacional, una de las víctimas registraba antecedentes penales por robo, otra por abuso de confianza y la tercera no tenía antecedentes.

Dos accidentes en la av. Simón Bolívar dejan 20 heridos en Quito Leer más

En la escena del crimen se levantaron dos municiones calibre 9 milímetros sin percutir y nueve vainas percutidas, además de dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación, una vez puestos a órdenes de la autoridad competente.

Una mujer fue testigo

Al momento del ataque, en el criadero se encontraban tres hombres y una mujer. Esta última resultó ilesa y fue quien alertó a la Policía tras el hecho violento.

De acuerdo con su testimonio a los agentes, varios hombres armados llegaron en un vehículo negro, ingresaron al lugar y dispararon directamente contra las víctimas. Ella se escondió durante el ataque y luego salió a pedir ayuda.

La testigo aseguró que no habían recibido amenazas ni mantenían conflictos previos. Uno de los hombres asesinados intentó huir, pero fue encontrado sin vida a unos 15 metros de los otros dos cuerpos, detalló la Policía.

La Policía recordó que en ese mismo sitio, a inicios de enero, se ejecutó un allanamiento en el que se encontraron tres vehículos reportados como robados.

Las unidades investigativas continúan recabando indicios para dar con los responsables, mientras se mantiene la búsqueda del vehículo negro en el que se movilizaban los atacantes.

Con este nuevo hecho, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) registra 17 muertes violentas en lo que va de enero, según las autoridades.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!