Un volcamiento de un bus interprovincial y otro accidente de tránsito se registraron en la av. Simón Bolívar, este 27 de enero de 2026.
Un volcamiento de un bus interprovincial y otro accidente de tránsito se registraron en la av. Simón Bolívar, este 27 de enero de 2026.Foto: Cortesía ECU 911

Dos accidentes en la av. Simón Bolívar dejan 20 heridos en Quito

Según AMT, los accidentes de la avenida Simón Bolívar ocurrieron en La Argelia y en Guápulo, en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó este 27 de enero de 2026 un reciente accidente vial cerca de las 08:20 del martes en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, nororiente de Quito.

La entidad municipal señaló que debido al accidente, un carril se cerró en sentido norte - sur. Las autoridades no reportaron personas heridas. En la misma vía se registró un volcamiento esta madrugada en el sector de La Argelia, en el sur.

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que 20 personas resultaron heridas. La unidad quedó detenida sobre el lado izquierdo de la carrocería y horas después, el bus fue removido del sitio.

El ECU 911 señaló que debido a la emergencia, 14 personas (9 hombres y 5 mujeres) fueron trasladados a diferentes casas de salud. 

Choque en la autopista Rumiñahui

En esta jornada también ocurrió un choque a la autopista General Rumiñahui, a la altura de la conexión con la av. Simón Bolívar. En el sitio, un vehículo tipo SUV se impactó contra un poste de alumbrado público y lo derribó. 

Pabel Muñoz y funcionarios municipales son denunciados por presunto peculado en Quito

Se conoció que el conductor había huido del sitio. Los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) llegaron al lugar para reemplazar el poste destruido por el choque.

