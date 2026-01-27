Dos accidentes en la av. Simón Bolívar dejan 20 heridos en Quito

Según AMT, los accidentes de la avenida Simón Bolívar ocurrieron en La Argelia y en Guápulo, en Quito

Un volcamiento de un bus interprovincial y otro accidente de tránsito se registraron en la av. Simón Bolívar, este 27 de enero de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó este 27 de enero de 2026 un reciente accidente vial cerca de las 08:20 del martes en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, nororiente de Quito.

La entidad municipal señaló que debido al accidente, un carril se cerró en sentido norte - sur. Las autoridades no reportaron personas heridas. En la misma vía se registró un volcamiento esta madrugada en el sector de La Argelia, en el sur.

El Cuerpo de Bomberos Quito informó que 20 personas resultaron heridas. La unidad quedó detenida sobre el lado izquierdo de la carrocería y horas después, el bus fue removido del sitio.

El ECU 911 señaló que debido a la emergencia, 14 personas (9 hombres y 5 mujeres) fueron trasladados a diferentes casas de salud.

Choque en la autopista Rumiñahui

En esta jornada también ocurrió un choque a la autopista General Rumiñahui, a la altura de la conexión con la av. Simón Bolívar. En el sitio, un vehículo tipo SUV se impactó contra un poste de alumbrado público y lo derribó.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito. Un bus de transporte interprovincial se volcó en el sector La Argelia, al sur de #Quito.



🚑 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a 20 personas que resultaron afectadas.… pic.twitter.com/yfnSpR4E0v — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 27, 2026

Se conoció que el conductor había huido del sitio. Los trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) llegaron al lugar para reemplazar el poste destruido por el choque.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



🛣️ Sector: Autopista General Rumiñahui

📍 Dirección: Av. Simón Bolívar

🚧Cierre: carril derecho

🔀 Sentido: norte - sur



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/AJaiNRG4wt — AMTQuito (@AMT_Quito) January 27, 2026

