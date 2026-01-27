¿Expropiar, demoler o regular? El futuro del Centro Comercial Montúfar en Quito

Tras un robo, la víctima ubicó su celular en el centro comercial. Concejales cuestionan falta de control del Municipio

Desde hace más de dos décadas, el Centro Comercial Montúfar funciona en una de las zonas más concurridas del centro de Quito. Sin embargo, su nombre reaparece una y otra vez vinculado a denuncias ciudadanas sobre la presunta comercialización de artículos robados, una problemática que volvió a tomar fuerza tras un reciente caso difundido en redes sociales.

Te invitamos a leer: Prisión preventiva para sospechoso del crimen del rapero Forty MC, en Quito

Bernardo Jijón publicó en su cuenta de X que su teléfono fue robado y que el GPS lo ubicó dentro del Montúfar. Según relató, al acudir a la Policía recibió como respuesta que “no se puede hacer nada”.

El mensaje generó una avalancha de reacciones. Para muchos usuarios, se trató de la confirmación de lo que consideran un “secreto a voces”: que en ese espacio se compran y venden artículos de dudosa procedencia. También surgieron opciones como el derrocamiento, el cierre definitivo o la expropiación.

Detienen en el aeropuerto de Quito a presunto 'coyotero' buscado desde hace años Leer más

El concejal Michael Aulestia recordó que desde 2024 ha solicitado de manera formal una intervención integral en este sector, al que identifica como un punto crítico que requiere ordenamiento, control y una gestión articulada entre entidades municipales y nacionales.

“Para todos son conocidas las actividades que se hacen ahí. Todos conocemos a alguien a quien le roban el celular y por el GPS lo localizan en ese lugar. Se ha convertido en una cachinería pública a vista y paciencia de las autoridades. No de ahora, sino desde hace años”, señaló.

De los 416 locales que existen, apenas el 15 % son de propiedad municipal. Una de las principales inquietudes del concejal es cómo, pese a las denuncias recurrentes, la entidad encargada del Cabildo continúa entregando licencias de funcionamiento. “Se debería sancionar el uso incorrecto de licencias para actividades comerciales ilícitas, pero eso no se estaría cumpliendo”, afirmó.

Agregó que en 2024, apenas el 30 % de los locales contaban con licencia de funcionamiento. Según el entonces administrador zonal, los comerciantes podían obtenerla hasta noviembre de cada año, dependiendo del último dígito de la cédula, una explicación que Aulestia calificó de “insólita”. Ante la falta de respuestas, presentó una denuncia en la Fiscalía por posibles irregularidades en el centro comercial, proceso que aún está en investigación.

RELACIONADAS Sanciones por el comercio informal se disparan en Tumbaco

La discusión, finalmente, llegará el 27 de enero de 2026 al Concejo, luego de que el tema tomó relevancia en redes sociales. Pero para el edil, el Municipio pudo actuar antes y no esperar a que las alertas ciudadanas se multipliquen.

¿Se puede expropiar el Centro Comercial?

Entre sus propuestas está el declarar el predio de utilidad pública, iniciar un proceso de expropiación y destinarlo a otras actividades que dinamicen el sector, como oficinas municipales. El objetivo, dice, es recuperar ese espacio, por la seguridad de quienes viven y visitan la zona, así como de los turistas que llegan al Centro Histórico.

Para la expropiación, explica Aulestia, la Administración General del Municipio debe presentar un proyecto que detalle los usos que se pretenden dar al espacio. Luego, se declara el terreno de utilidad pública y se inicia el proceso formal, en el que se pagará al propietario el valor correspondiente. Lo que aún falta, apunta, es una decisión política respecto al futuro del Centro Comercial Montúfar.

La durectiva dice la ‘mala fama’ ha golpeado a los negocios y muchos locales no abren, hay poco flujo de clientes y las ventas han caído. Foto: Matthew Herrera

Aseguró que recursos sí existen. Recordó que en 2025 el Municipio no ejecutó todo el presupuesto y que para 2026 se estima recaudar cerca de $14 millones por la tasa de seguridad.

En la misma línea, la concejala Estefanía Grunauer sostuvo que el Cabildo sí puede actuar desde sus competencias para frenar la “alcahuetería” frente a delitos. Como presidenta de la Comisión de Seguridad, en septiembre de 2024 también convocó a una reunión extraordinaria para exigir acciones sobre el Centro Comercial Montúfar. “Ha pasado más de un año y no ha pasado nada”, lamentó.

Tras insistir en la fiscalización, el tema será tratado como último punto en la sesión del Concejo de este 27 de enero, donde dependencias como la Secretaría de Seguridad y la AMC presentarán las medidas administrativas, de seguridad y un plan de acción sobre ese espacio.

Carnaval 2026: Quito apuesta por la fiesta en el espacio público Leer más

Desde la Policía, el distrito Manuela Sáenz informó a EXPRESO que los operativos antidelincuenciales, interinstitucionales y los megaoperativos son constantes en la zona, aunque no se brindaron mayores detalles.

Combatir esa 'mala fama'

EXPRESO también conversó con dos directivos del CC Montúfar, quienes rechazaron los comentarios generalizados sobre que es una cachinería, cuando los casos son aislados, afirman. Jaime Sánchez indicó que hace ocho meses, la nueva directiva endureció el reglamento interno, sobre todo para quienes adquieren teléfonos de la marca iPhone, cuya venta está prohibida allí desde hace años.

Detalla que las sanciones aumentaron de $300 a $1.000, además de un mes de cierre del local. Dos negocios ya habrían sido sancionados. También señaló que se ha facilitado el acceso de la Policía a las cámaras de seguridad y que algunos equipos han sido recuperados cuando la víctima logra identificar al ladrón.

Marco Antonio Miranda, presidente de la directiva, coincidió en que no se puede estigmatizar a los más de 300 comerciantes del Montúfar. Aseveró que se exigió a los locales tener los permisos de funcionamiento al día y exhibirlos de forma visible.

También se redujeron de cuatro a dos los accesos y se reforzó la seguridad privada. Sin embargo, reconoció que la ‘mala fama’ ha golpeado a los negocios: muchos locales no abren, hay poco flujo de clientes y las ventas han caído.

Ambos sostienen que se trata de un grupo reducido de personas que no cumple las normas, pero recalcan que la directiva busca frenar esta problemática. Para ello, han solicitado a la Policía que refuerce los patrullajes y mencionan que están dispuestos a tomar medidas que permitan mejorar la situación, en beneficio de los comerciantes honestos y de la comunidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!