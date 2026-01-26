Detienen en el aeropuerto de Quito a presunto 'coyotero' buscado desde hace años

Una de las víctimas reunió los elementos suficientes que apuntaban a la presunta responsabilidad del detenido

El hombre fue detenido en el área de arribos internacionales del aeropuerto Mariscal Sucre.

Un hombre requerido por la justicia por presunto tráfico ilícito de migrantes fue capturado en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, tras arribar desde Estados Unidos. El implicado es investigado por captar ecuatorianos y trasladarlos de forma irregular a ese país.

La detención ocurrió el 25 de enero de 2026, durante el operativo “Fénix 0035”, ejecutado por la Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT). Agentes especializados realizaron labores de perfilación en el área de arribos internacionales y detectaron al hombre entre los pasajeros que ingresaban al país.

Tras verificar su identidad en los sistemas policiales, se confirmó que era requerido por la justicia ecuatoriana. De inmediato fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso legal.

Una investigación de más de ocho años

Según las investigaciones, el caso que hoy lo tiene tras las rejas se remonta a 2017, en el cantón Azogues. En ese entonces, una de las víctimas logró reunir elementos suficientes que apuntaban a su presunta responsabilidad penal.

El modus operandi era captar ciudadanos ecuatorianos con la promesa de llevarlos a Estados Unidos y organizar su traslado de manera irregular, a cambio del pago de altas sumas de dinero.

Un negocio que, según la Policía, se lucraba del sueño migratorio y ponía en riesgo la vida y seguridad de las personas.

De acuerdo con la Policía, la detención se suma a otras acciones contra redes y personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. Las autoridades aseguran que los operativos continuarán en distintos puntos del país para ubicar a quienes se aprovechan de la desesperación y la falta de oportunidades.

