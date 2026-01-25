Operativos en Quito incautan armas, alcohol y cigarrillos sin registro

Se realizó control de armas, fiscalización de establecimientos comerciales y regulación del espacio público

Los controles se realizaron entre el Municipio, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Durante el viernes 23 y sábado 24 de enero de 2026, en sectores del sur, centro y sur de Quito se realizaron macrooperativos de manera conjunta entre el Municipio, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las intervenciones se centraron en sectores priorizados de las administraciones zonales Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia y Calderón.

Los operativos tuvieron un enfoque integral: control de armas, fiscalización de establecimientos comerciales, regulación del espacio público y vigilancia del tránsito. Asimismo, las Fuerzas Armadas ejecutaron los operativos CAMEX (control de Armas, Municiones y Explosivos), con el objetivo de reforzar la presencia en zonas estratégicas de la ciudad.

De acuerdo con el balance del Municipio, se ejecutaron 480 registros personales bajo la modalidad CAMEX, con el decomiso de cuatro armas blancas, 80 cajetillas de cigarrillos sin documentos de respaldo y 15 litros de alcohol sin registro sanitario.

En materia de establecimientos y espacio público, se intervinieron locales comerciales, que resultaron en 11 clausuras (siete ejecutadas por la Agencia Metropolitana de Control y cuatro por Intendencia) y 19 actos administrativos por incumplimiento de normativas.

Además, se sancionó a ocho personas por consumo de alcohol en áreas públicas, y se realizaron exhortos verbales para mantener la convivencia en los espacios públicos.

Control a conductores

En cuanto a movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inspeccionó 301 vehículos, entre autos y motocicletas, emitiendo 235 citaciones, reteniendo dos vehículos y aprehendiendo a una persona por infracciones de tránsito.

Asimismo, en operativos en distintos puntos de la ciudad, se aprehendió a 21 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol. Según el reporte oficial, uno de los ciudadanos marcó 6,93 grados de alcohol en la sangre, un nivel extremadamente alto y considerado de alto riesgo, tanto para quien conducía como para otros usuarios de la vía.

Los operativos se desarrollaron con la participación de la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos, la AMC, la AMT, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, el Cuerpo de Bomberos y las fuerzas del orden nacional, buscando reforzar la presencia de autoridad y el control en las zonas priorizadas.

