Manejo bajo efectos del alcohol no cede en Quito: 21 conductores aprehendidos

Las sanciones varían según el nivel de alcohol registrado en los conductores infractores

Los controles de la AMT se realizaron en distintos puntos de Quito.

Pese a las sanciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a los riesgos que implica, manejar en estado de embriaguez es una conducta detectada con frecuencia en Quito.

En distintos puntos de la ciudad, la noche del 23 de enero de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó operativos de control que terminaron con 21 conductores aprehendidos por manejar bajo los efectos del alcohol.

Los controles se desplegaron en zonas consideradas estratégicas y mostraron cifras preocupantes.

Según el reporte oficial, uno de los ciudadanos marcó 6,93 grados de alcohol en la sangre, un nivel extremadamente alto y considerado de alto riesgo, tanto para quien conducía como para otros usuarios de la vía.

Sanciones establecidas en el COIP

De acuerdo con el artículo 385 del COIP, las sanciones varían según el nivel de alcohol registrado. Diez de los conductores detenidos presentaron valores entre 0,30 y 0,80 gramos por litro de sangre, lo que implica una sanción de cinco días de privación de libertad. Otros cuatro registraron entre 0,81 y 1,20 g/l, con una pena de 15 días.

El grupo más alto lo conformaron seis conductores que superaron los 1,20 g/l, para quienes la ley establece 30 días de privación de libertad. A este listado se suma el caso extremo del conductor que casi sextuplicó el límite más alto permitido.

Las autoridades insistieron en que manejar en estado de embriaguez es una infracción grave que pone en riesgo vidas.

Por ello, la AMT anunció que los operativos continuarán durante el fin de semana y en los próximos días, con el objetivo de reforzar el control y reducir los siniestros viales en la capital.

