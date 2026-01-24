Cierres parciales en la av. Simón Bolívar por retiro de árboles

Los trabajos se ejecutan entre la Autopista General Rumiñahui y la Ruta Viva

Los árboles se encuentran en mal estado y representan un riesgo para la seguridad vial, según el Municipio.

Este sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, lo largo de unos siete kilómetros, entre la Autopista General Rumiñahui y la Ruta Viva, el Municipio de Quito retirará varios árboles que se encuentran en mal estado y representan un riesgo para la seguridad vial.

Según la evaluación técnica realizada, los ejemplares presentan enfermedades, plagas o daños físicos que podrían provocar su caída, especialmente por la ubicación en el parterre central de una de las vías más transitadas de la ciudad. Los trabajos se ejecutan este sábado desde las 07:00 y se tiene previsto que concluyan a las 13:00.

Para permitir las labores, se aplica el cierre parcial de un carril por sentido, específicamente el más cercano al parterre central. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) está a cargo del control vehicular y la señalización, por lo que se recomienda a los conductores reducir la velocidad y respetar las indicaciones en la zona.

Obligación establecida en el Código Metropolitano

El retiro de los árboles se ampara en el Código Metropolitano, que establece la obligación de eliminar ejemplares muertos o que representen un peligro, previa valoración técnica del arbolado. En este caso, los informes concluyeron que existe un riesgo inminente de vuelco sobre la calzada.

Desde el Municipio se aseguró que esta intervención no solo busca prevenir accidentes, sino también dar paso al recambio de cobertura vegetal.

Por cada árbol retirado, se anunció la reposición de diez nuevas especies, priorizando árboles nativos que aporten beneficios ambientales.

Se trata, dicen las autoridades, de decisiones que fueron postergadas durante años y que ahora se ejecutan para evitar tragedias y mejorar la convivencia entre la infraestructura urbana y el entorno natural.

