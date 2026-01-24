“Ya caen mal”: Pabel Muñoz cuestiona a la Asamblea por fiscalización de trolebuses

Se iniciará una fiscalización a Pabel Muñoz por la compra de 60 trolebuses

El alcalde Pabel Muñoz reaccionó a la intención de la Asamblea de fiscalizar la compra de 60 trolebuses.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció tras la aprobación en la Asamblea Nacional de una resolución que da inicio a la fiscalización de la compra de 60 trolebuses durante su administración, por un monto aproximado de $ 35 millones.

“Qué barbaridad, lean la Constitución. Ya quisiera yo que un concejal llame a comparecer en el pleno a un asambleísta o ministro. Los asambleístas no tienen capacidad legal de fiscalizar a ningún alcalde”, señaló Muñoz, cuestionando la competencia del órgano legislativo para revisar sus actuaciones.

La fiscalización fue impulsada por la bancada de ADN y sus aliados, con 79 votos a favor, luego de que la Contraloría detectara irregularidades en los contratos, entre ellas glosas millonarias e indicios de responsabilidad penal, según explicó el asambleísta Xavier Ordóñez.

Sin embargo, Ordóñez aclaró que el proceso no busca sancionar directamente al alcalde, sino analizar el modelo de contratación pública utilizado con recursos estatales.

Andrés Castillo, también de ADN, añadió que la investigación pretende examinar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación que, según él, “saltaron los procesos del Sistema de Contratación Pública” al adquirir los trolebuses inaugurados en 2025.

Muñoz justifica la compra de trolebuses bajo esa modalidad

Frente a esto, Muñoz aseguró que la fiscalización responde a un intento de persecución política. “¿Por qué no fiscalizaron el caso de los cuatro de Las Malvinas, lo de Mario Godoy? Dejen trabajar, dejen el odio. Solo han hecho daño al país, ya caen mal. Hagan alguna obra en Quito, dedíquense a trabajar, déjennos trabajar”, dijo el alcalde.

También recordó que su administración compró los trolebuses como parte de su plan de movilidad y aseguró que el gerente de la Empresa de Pasajeros ya rindió cuentas ante el órgano competente.

“Yo todos los lunes y en otros espacios le rindo cuentas a mi verdadero mandante, el pueblo quiteño. Nuestra información es contundente y la conocerán. Prefiero dedicarme a trabajar por los quiteños y quiteñas, en lugar de prestarme a un show de quienes ignoran que no tienen competencia para fiscalizar a un alcalde”, concluyó.

