Pabel Muñoz sobre el caso Liam: “Un niño no debe vivir esa pesadilla”

Liam Conejo fue detenido junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

Pabel Muñoz se refirió al caso del Liam, un niño de 5 años detenido por el ICE.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este 24 de enero de 2026 sobre el caso de Liam Conejo, un niño de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y que permanece en el Centro de Procesamiento de Inmigración South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas.

La detención ocurrió el martes 20 de enero, durante operativos contra migrantes indocumentados, aunque el hecho se conoció dos días después. Desde entonces, el caso ha generado una ola de indignación, tanto por la situación del menor como por la dureza de los procedimientos migratorios que alcanzan incluso a niños.

A través de su cuenta en X, Muñoz cuestionó lo ocurrido. “La indolencia no puede ser la bandera de este país, ni del mundo. ¿Cuál era el delito de Liam, que su padre trabaje para sacar adelante un país en el que no nació?”, escribió el alcalde.

Muñoz recordó que muchas de estas familias abandonaron sus países por falta de oportunidades y señaló que, frente a un proceso de deportación, lo mínimo que se puede exigir es el respeto a la seguridad y el bienestar de los niños. “Un niño de cinco años no debe vivir esa pesadilla”, enfatizó.

El caso será tratado en el Consejo de Protección de Derechos

Muñoz también anunció que solicitará que el caso sea tratado en el Consejo de Protección de Derechos de Quito y que la Casa de la Movilidad del Municipio reforzará su trabajo para ofrecer asistencia psicológica y legal gratuita a personas deportadas y a sus familias.

El caso de Liam se suma a una latente preocupación por el trato que reciben los hijos de migrantes indocumentados en Estados Unidos.

La foto de su detención ha desatado protestas en Estados Unidos, en donde se observa que un agente custodia al niño ecuatoriano y lo retiene de la mochila que cargaba, antes de llevarlo en un vehículo.

En un comunicado, la Cancillería de Ecuador aseguró que la "madre del menor no ha requerido apoyo por parte del Consulado ecuatoriano" y que funcionarios de la entidad se han contactado con el abogado de la familia Conejo, quien representa al padre y niño en el proceso de solicitud de asilo.

