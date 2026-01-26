Prisión preventiva para sospechoso del crimen del rapero Forty MC, en Quito

El rapero fue interceptado frente a un edificio residencial en la avenida 6 de Diciembre, en Quito

El rapero quiteño fue asesinado la madrugada del 8 de junio de 2025, en la av. 6 de Diciembre.

Ocho meses después del asesinato del rapero Forty MC, ocurrido en la avenida 6 de Diciembre, en el norte de Quito, la Fiscalía apunta a un presunto responsable que permanece detenido mientras avanza el proceso judicial.

Te invitamos a leer: Sanciones por el comercio informal se disparan en Tumbaco

El caso se remonta a la madrugada del 8 de junio de 2025. Eran cerca de las 03:00 cuando Cristhian Andrés Obando Loza, conocido en el mundo musical como Forty MC, fue interceptado frente a un edificio residencial en la avenida 6 de Diciembre y la calle Portete, en el norte de la capital.

Cierres parciales en la Simón Bolívar por mantenimiento: ¿cuánto durarán las obras? Leer más

Según reportes policiales, dos hombres llegaron al lugar en una motocicleta. Uno de ellos se bajó, sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el cantante. El cuerpo de Obando quedó tendido sobre la vereda, mientras los atacantes huían del sitio.

La Fiscalía sostiene que el implicado, identificado como Diego Mauricio, habría participado directamente en el ataque. Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el 23 de enero de 2026, la fiscal del caso expuso que los elementos recogidos durante la investigación previa permiten presumir su responsabilidad en el delito de asesinato.

Desde esa fecha, el sospechoso cumple una orden de prisión preventiva.

Familiares y personas cercanas a la víctima también lo han señalado como uno de los posibles implicados, versión que fue incorporada dentro del proceso investigativo, detalló este 26 de enero la Fiscalía.

Investigación abierta por tentativa de asesinato

El nombre de Diego Mauricio ya figuraba en otro expediente judicial. Desde el 13 de junio de 2025 se encuentra bajo prisión preventiva por la presunta tentativa de asesinato de una mujer. De esa causa se desprendieron indicios que, posteriormente, llevaron a su imputación por la muerte del artista urbano, dentro de una instrucción fiscal de 90 días.

Allanamiento tras el crimen de Forty MC

Durante los operativos ejecutados tras el crimen de Forty MC, las autoridades hallaron un arsenal que refuerza la hipótesis de actividades delictivas organizadas.

En un inmueble allanado se incautaron cinco motocicletas, una de ellas reportada como robada, varias armas de fuego, un revólver traumático, chalecos antibalas con insignias policiales y una lavadora que ocultaba múltiples teléfonos celulares. Para los investigadores, el lugar funcionaba como una posible base logística.

El caso se procesa por el delito de asesinato, contemplado en el artículo 140, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!