Cierres parciales en la Simón Bolívar por mantenimiento: ¿cuánto durarán las obras?

La intervención irá deesde el intercambiador de La Lucha de los Pobres hasta Monteolivo, en el límite sur de Quito

Imagen referencial. Los trabajos en la av. Simón Bolívar serán de 07:00 a 18:00.

A partir del 26 de enero de 2026, la avenida Simón Bolívar tendrá cierres parciales debido a trabajos de mantenimiento en un tramo de 7,6 kilómetros, que abarcan desde el intercambiador de La Lucha de los Pobres hasta Monteolivo, en el límite sur de Quito.

Te invitamos a leer: “Ya caen mal”: Pabel Muñoz cuestiona a la Asamblea por fiscalización de trolebuses

Los cierres se realizarán por carriles, uno a la vez en el sentido sur-norte, mientras los carriles no intervenidos permanecerán habilitados. Los trabajos se desarrollarán en horario continuo de 07:00 a 18:00, y se estima que las intervenciones durarán 72 días, detalló el Municipio.

Accidentes en Quito: furgón cae en una quebrada y deja dos heridos Leer más

Intervención paralela en Conocoto

En paralelo, en Conocoto se ejecutará el mantenimiento de la ruta que conecta el sur de la parroquia hacia la avenida Simón Bolívar, abarcando 7,8 kilómetros desde la calle Camilo Ponce Enríquez y Juan Bautista Aguirre (antigua vía a Conocoto), con inicio en el centro parroquial sobre la calle García Moreno.

Los trabajos avanzarán aproximadamente 900 metros diarios por carril, según el Municipio, con un plazo de 56 días, atravesando sectores como Santa Mónica 1 y II, La Victoria, Pichincha, Seis de Diciembre, Servidores de la Salud, La Luz, El Rosario, Paraíso de los Pinos y Monserrat.

También Eucaliptos, Valle Hermoso, Valle de Puengasí, Miravalle, San Francisco, Obrero Independiente, San Isidro, Futuro Libre, Las Mallas y Los Bosques, beneficiando a unas 62 mil personas.

Ambos frentes contarán con señalización temporal, incluyendo conos reflectivos, barreras, cinta y rótulos de desvío, para mantener el flujo vial y garantizar la seguridad de conductores y peatones. La gestión del tránsito estará coordinada para minimizar afectaciones y mantener la circulación en todos los sentidos.

El objetivo de estas intervenciones, recalcó el Municipio, es recuperar las condiciones de circulación y mejorar la seguridad vial, garantizando la durabilidad de las principales vías que conectan el sur de Quito.

‼️#MantenimientoVial | PILAS VECINOS ‼️



Desde el 26 de enero trabajaremos en el mantenimiento de 7.6 Km de la #AvSimónBolívar, desde La Lucha de los Pobres hasta Monteolivo.



🚧Sal con tiempo y planificar tu ruta🚧#QuitoRenace #QuitoNoSeDetiene pic.twitter.com/vPFX7ZFY51 — Obras Quito (@ObrasQuito) January 24, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!