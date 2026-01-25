Expreso
Siniestro de tránsito Quito
Los bomberos rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en el furgón.Foto: cortesía / CBQ

Accidentes en Quito: furgón cae en una quebrada y deja dos heridos

El siniestro ocurrió en la vía conecta la avenida Manuel Córdova Galarza con la prolongación de la Simón Bolívar

La mañana del 26 de enero de 2026, el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) atendió un siniestro vial en el sector de Pusuquí, en el noroccidente de la ciudad. El incidente ocurrió sobre la vía que conecta la avenida Manuel Córdova Galarza con la prolongación de la avenida Simón Bolívar, donde un furgón se volcó y cayó a una quebrada.

Al llegar al lugar, los bomberos realizaron la extracción de dos personas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos y posteriormente fueron trasladadas a casas de salud para su valoración y tratamiento.

El CBQ recordó a los conductores la importancia de manejar con responsabilidad para evitar poner en riesgo su vida y la de sus familias.

Otros siniestros de tránsito en una mañana lluviosa

Este domingo, otros siniestros viales provocaron cierres temporales de vías en distintos sectores de Quito. En la intersección de la Shyris y Río Coca se bloquearon tres carriles sobre la Shyris, en sentido norte-sur y cuatro carriles sobre la Río Coca en los sentidos oriente-occidente y occidente-oriente.

En la zona, dos vehículos medianos se chocaron y uno de ellos se volcó. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada.

Asimismo, una emergencia registrada en la avenida Eloy Alfaro con calle Palmeras obligó a cerrar la vía sobre la calle Palmeras.

Ayer, 24 de enero, también ocurrieron varios siniestros. El más grave en la Panamericana Sur, en el sector de Santa Rosa, en donde colisionaron un camión y un taxi. La atención fue coordinada por el ECU 911, y según los reportes, una persona resultó herida y otra falleció.

Las autoridades reiteraron la necesidad de mantener la precaución en la vía pública, respetar los límites de velocidad y conducir de manera responsable para reducir la ocurrencia de siniestros viales.

