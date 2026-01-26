Carnaval 2026: Quito apuesta por la fiesta en el espacio público

La agenda incluye 100 actividades que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad

Quito ya tiene lista la agenda para vivir un Carnaval a lo grande. Durante los días de festejos, la ciudad se llenará de música, desfiles y actividades para todos los gustos, con una programación que suma cerca de 100 eventos repartidos en parques, museos, Casas Somos y espacios públicos del Distrito Metropolitano.

Las actividades contemplan conciertos, corsos y celebraciones barriales en el centro, norte y sur de la capital, además de propuestas en las parroquias rurales.

En el centro de Quito, las jornadas se iniciarán el 14 de febrero, desde las 17:00. El parque El Ejido será escenario de “Rave Vive el Carnaval”, mientras que el tradicional Corso de Carnaval llegará acompañado de un concierto de música electrónica, con la participación de Paula Recalde, una de las DJ más reconocidas del país.

El norte también se suma a la fiesta. El 15 de febrero, desde las 11:00, el Parque Carcelén Alto acogerá “Vive el Carnaval”, con corso y un concierto de música tropical a cargo de artistas nacionales.

Un día después, el lunes 16, el turno será para el sur, donde el parque del Calzado, en San Bartolo, recibirá desde las 11:00 un espectáculo similar, pero con música del recuerdo y propuestas como Familia Orquesta, en un homenaje al Tex-Mex.

Mas festejos en las parroquias rurales

La celebración no se queda en la zona urbana. En las parroquias rurales también habrá Carnaval con identidad propia: el Callumazo en Pifo, el Carnaval bolivarense en Checa, Llano Chico Vive el Carnaval 2026 y el Pase del Niño Carnavalero en Alangasí.

Uno de los eventos más esperados es, sin duda, el Carnaval de Amaguaña, considerado uno de los tres más importantes del país y referente de tradición y memoria cultural.

La parroquia celebrará 67 años de historia con cuatro días de fiesta: el 7, 14, 15 y 17 de febrero. La agenda incluye Carnaval Nocturno, Yumbo Carnaval, corso de flores y colores, conciertos y la tradicional misa del Niñito carnavalero. En tarima estarán artistas como Adolescentes Orquesta de Venezuela, María de los Ángeles, La Vagancia y Rock N’ Ron.

Los museos se unen a las celebraciones

A la par, la ciudad vivirá un Carnaval cultural en museos, centros culturales y espacios turísticos. La propuesta “Siéntete el Centro del Mundo” recreará algunos de los carnavales más famosos del planeta, con música, comparsas y personajes para toda la familia, del sábado 14 al lunes 16 de febrero de 2026.

El recorrido incluirá el Carnaval de Venecia, en el bulevar de Naciones Unidas; el Carnaval de Bolivia, en el parque central de Perucho; el de Brasil, en el redondel de la Atahualpa; el de New Orleans, en la Plaza Foch; el de Barranquilla, en la plaza central de Cumbayá; y el Carnaval de Quito, en San Blas, en la plaza Belmonte.

De acuerdo con el Municipio, con los eventos, la capital apuesta por recuperar el espacio público y mover la economía local.

